Итоги I этапа Кубка области по боулингу

В Иркутске определены победители I этапа Кубка области по боулингу, который прошел в минувшие выходные в боулинг-центре «7 Миля». В турнире приняли участие 24 спортсмена.
В личном зачете у мужчин победителем стал Евгений Вайнер, на втором месте – Василий Иванов и третье – у Александра Терехова. Единственной участницей женской части соревнований стала Екатерина Причко.
В парном зачете на высшую степень пьедестала поднялась команда Владимира Рангина и Дмитрия Бажанова. На второй строчке оказались Александр Терехов и Юрий Рузанкин. Василий Иванов и Дмитрий Красноштанов заняли третье место.
II этап Кубка Иркутской области по боулингу запланирован на 11 марта 2017 года.