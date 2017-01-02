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Итоги I этапа Кубка области по боулингу


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Сегодня, 12:16
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Итоги I этапа Кубка области по боулингу

В Иркутске определены победители I этапа Кубка области по боулингу, который прошел в минувшие выходные в боулинг-центре «7 Миля». В турнире приняли участие 24 спортсмена.

В личном зачете у мужчин победителем стал Евгений Вайнер, на втором месте – Василий Иванов и третье – у Александра Терехова. Единственной участницей женской части соревнований стала Екатерина Причко.

В парном зачете на высшую степень пьедестала поднялась команда Владимира Рангина и Дмитрия Бажанова. На второй строчке оказались Александр Терехов и Юрий Рузанкин. Василий Иванов и Дмитрий Красноштанов заняли третье место.

II этап Кубка Иркутской области по боулингу запланирован на 11 марта 2017 года.

Источник: Минспорта Иркутской области
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