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Итоги первенства области по греко-римской борьбе


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Вчера, 11:37
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Итоги первенства области по греко-римской борьбе

В Иркутске подведены итоги первенства области по греко-римской борьбе, которое состоялось 21 января в Академии спортивной борьбы им. К.Г. Вырупаева.

В весовой категории 55 кг места распределились следующим образом: первое место – Михаил Лелеко (ДЮСШ №6 города Иркутска), второе место – Гусейн Гусейнов (ДЮСШ «Спарта»), третье – Александр Петряков (СДЮСШОР «Ермак»). Сергей Иванов из ДЮСШ №6 занял первое место в категории 60 кг, на втором месте Алиджон Муродзода из Усолья-Сибирского, на третьем – Константин Сережко (ДЮСШ №6). Спартак Нахапетян (ДЮСШ «Спарта») стал победителем в весовой категории 66 кг, Иван Корнилов (СДЮСШОР «Ермак») занял второе место, третье место – у Дениса Вантеева (ДЮСШ №6) и Николая Хлыстова (ДЮСШ «Россия»).

Усольчанин Семен Бобылев стал чемпионом области в весовой категории 74 кг, «серебро» – у Никиты Перелыгина (ДЮСШ «Сибирь»), «бронза» – у Даниила Дровенко (СДЮСШОР «Ермак») и Сергея Абдукаримова (ДЮСШ «Спарта»). В весовой категории 84 кг Артем Ботоян завоевал золотую медаль, серебряная медаль – у Арама Астатуряна, оба спортсмена из ДЮСШ «Спарта», Евгений Бельский (СДЮСШОР «Ермак») стал бронзовым призером. Владислав Козлов из поселка Качуг занял первое место в категории 96 кг, иркутянин Сергей Корнеев – в категории 120 кг.

По результатам соревнований будет определен состав сборной команды Иркутской области для участия в первенстве Сибирского федерального округа по греко-римской борьбе, которое пройдет с 24 по 26 февраля в Барнауле.

Минспорта Иркутской области
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