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Шесть побед


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Сегодня, 11:21
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Сто шестнадцать юных боксеров были зарегистрированы судейской коллегией в качестве участников очередного первенства области, которое прошло в городе Шелехове.

В этот раз на ринг города металлургов выходили воспитанники спортивных школ, 2001-02 годов рождения, которые определили призеров в тринадцати весовых категориях.

Сразу одиннадцать ангарских боксеров приняли участие в финальных боях, шестеро из них стали победителями регионального первенства. При этом в четырех весовых категориях решающие поединки были чисто ангарскими, и борьбу за победу в них вели представители спортивных школ «Сибиряк» и «Ангара».

Боксеры СДЮСШОР «Сибиряк» привезли домой пять медалей высшего достоинства. Их в своих весовых категориях завоевали: Павел БАГНЮК (46 кг), Алексей БОТОРОЕВ (48 кг), Данил ВУЙЧИТСКИЙ (54 кг), Семен УЛАХАНОВ (57 кг) и Эдуард БАХТИН (60 кг). Воспитанник СДЮСШОР «Ангара» Анатолий ПОТАПОВ стал победителем первенства в самой тяжелой весовой категории, свыше 80 килограммов.

Все они автоматически вошли в состав сборной команды Приангарья, которая уже начала подготовку к первенству Сибирского федерального округа. В нее также включены серебряные призеры прошедших соревнований Иван ЧЕРНЫХ (57 кг) и Василий КУЛИКОВ (46 кг) из спортивной школы «Ангара».

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»
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