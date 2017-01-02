Шесть побед

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

В этот раз на ринг города металлургов выходили воспитанники спортивных школ, 2001-02 годов рождения, которые определили призеров в тринадцати весовых категориях.Сразу одиннадцать ангарских боксеров приняли участие в финальных боях, шестеро из них стали победителями регионального первенства. При этом в четырех весовых категориях решающие поединки были чисто ангарскими, и борьбу за победу в них вели представители спортивных школ «Сибиряк» и «Ангара».Боксеры СДЮСШОР «Сибиряк» привезли домой пять медалей высшего достоинства. Их в своих весовых категориях завоевали: Павел БАГНЮК (46 кг), Алексей БОТОРОЕВ (48 кг), Данил ВУЙЧИТСКИЙ (54 кг), Семен УЛАХАНОВ (57 кг) и Эдуард БАХТИН (60 кг). Воспитанник СДЮСШОР «Ангара» Анатолий ПОТАПОВ стал победителем первенства в самой тяжелой весовой категории, свыше 80 килограммов.Все они автоматически вошли в состав сборной команды Приангарья, которая уже начала подготовку к первенству Сибирского федерального округа. В нее также включены серебряные призеры прошедших соревнований Иван ЧЕРНЫХ (57 кг) и Василий КУЛИКОВ (46 кг) из спортивной школы «Ангара».