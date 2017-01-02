«Ермак» не узнать

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

В принципе так оно и есть – заявочный список клуба изменен по сравнению с осенним вариантом минимум наполовину. Вот и получается, что к концу сезона приходится заново привыкать и к новым номерам, и к новым фамилиям, и к новому рисунку командной игры.Первое, что бросается в глаза, – команда стала гораздо мобильнее и быстрее, а индивидуальное мастерство некоторых новобранцев, способных в одиночку и проникнуть в чужую зону, и грамотно распорядиться шайбой в толчее у ворот, делает коллективные действия на льду более непредсказуемыми, чем это было раньше. Два последних поединка с динамовскими коллективами из Санкт-Петербурга и Балашихи в этом отношении наиболее показательны.Провозглашенная ранее тактическая стратегия, ориентированная в первую очередь на создание оборонительных заграждений, от упорного следования которой ангарская команда почти разучилась забивать, похоже, перестала быть догмой. Мы вновь увидели уже позабытую игру на высоких скоростях с кинжальными проникновениями в чужую зону. От игры команды снова повеяло свежестью, если ей максимально быстро удастся наладить взаимоотношения между игроками, есть шансы отличиться в серии плей-офф.Более шести тысяч болельщиков, наблюдавших за трансляцией из Санкт-Петербурга, наверняка получили большое удовольствие от этого просмотра. Классный хоккей при отличном качестве телевизионного показа и ощущении настоящего праздника, создаваемого более чем четырьмя тысячами зрителей в ледовом дворце «Юбилейный».Команды сразу же обозначили желание играть только на победу и с первых же минут включили высокие скорости. Несколько сумбурное начало постепенно сменилось продуманными действиями, в которых постепенно начало вырисовываться преимущество гостей, продемонстрировавших чёткое взаимодействие при организации атак.Сразу же обратил на себя внимание новичок «Ермака» Дмитрий МИХАЙЛОВ. Если свою первую шайбу он забросил при несколько казусных обстоятельствах, обыграв вратаря, потерявшего на мгновение из виду чёрный диск, то второй гол был забит уже классически. Форвард открылся на рубеже синей линии как раз в тот момент, когда ему была сделана точнейшая передача через полплощадки. Обманными движениями запутал динамовского защитника, а затем из-под него бросил в незащищенный угол!Не менее чёткое взаимодействие ангарчане продемонстрировали и в том эпизоде, когда забрасывали третью шайбу, которая логично подытожила их игровое преимущество, – 3:1.Должен был побеждать «Ермак» и в Балашихе, хотя начало поединка сложилось для нашей команды неудачно. Уже на третьей минуте Роман НИКОЛАЕВ добил отскочившую к нему шайбу, и та непонятным образом просочилась в ворота чуть ли не сквозь Сергея МАГАРИЛОВА.Однако постепенно ангарчане прибирали нити игры к своим рукам и уверенно начали материализовывать свое преимущество, из счета 0:2 оформив почти победные 3:2. Но, очевидно, фортуна в этот день благоволила именно хозяевам льда, раз помогла им за 12 секунд до конца матча сравнять счет. Еще одно очко динамовцы получили после завершения серии буллитов, в которой реализовали на одну попытку больше.Окончательные выводы, так ли уж хорош «Ермак» в нынешнем составе, мы сделаем скоро, когда команду на своих площадках проэкзаменуют «Сокол», «Торпедо» и «Сарыарка».