Отбор в сборную

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

На этот раз в академии спортивной борьбы имени Константина ВЫРУПАЕВА собрались атлеты не старше двадцати лет, которые определяли призеров в восьми весовых категориях от 50 до 120 килограммов. За комплекты наград и путевки в Барнаул боролись более восьмидесяти спортсменов, представлявших крупнейшие муниципалитеты региона.Согласно положению, победители в своих весовых категориях автоматически входят в сборную команду Приангарья. Кроме того, тренерский совет может включить в ее состав и кого-то из призеров, если посчитает, что у них есть шансы удачно выступить на сибирском первенстве.Так что возможно, что и кто-то из борцов СДЮСШОР «Ермак», завоевавших медали на областном турнире, удостоится такого права. Четверо из них стали призерами. Серебряную награду получил Иван КОРНИЛОВ в весовой категории до 66 килограммов. Награды бронзового достоинства получили Александр ПЕТРЯКОВ (55 кг), Даниил ДРОВНЕНКО (74 кг) и Евгений БЕЛЬСКИЙ (84 кг).