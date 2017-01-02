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Отбор в сборную


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Сегодня, 11:34
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В ближайшее время будет сформирована очередная сборная Иркутской области по греко-римской борьбе для поездки на первенство Сибирского федерального округа, которое состоится в Барнауле.

На этот раз в академии спортивной борьбы имени Константина ВЫРУПАЕВА собрались атлеты не старше двадцати лет, которые определяли призеров в восьми весовых категориях от 50 до 120 килограммов. За комплекты наград и путевки в Барнаул боролись более восьмидесяти спортсменов, представлявших крупнейшие муниципалитеты региона.

Согласно положению, победители в своих весовых категориях автоматически входят в сборную команду Приангарья. Кроме того, тренерский совет может включить в ее состав и кого-то из призеров, если посчитает, что у них есть шансы удачно выступить на сибирском первенстве.

Так что возможно, что и кто-то из борцов СДЮСШОР «Ермак», завоевавших медали на областном турнире, удостоится такого права. Четверо из них стали призерами. Серебряную награду получил Иван КОРНИЛОВ в весовой категории до 66 килограммов. Награды бронзового достоинства получили Александр ПЕТРЯКОВ (55 кг), Даниил ДРОВНЕНКО (74 кг) и Евгений БЕЛЬСКИЙ (84 кг).

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»
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