Бегали и прыгали

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Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

Эти соревнования уже традиционно в январе проходят в легкоатлетическом манеже усольского стадиона «Химик», и столь же традиционно на них доминируют хозяева и иркутяне.Победители определялись в шести возрастных категориях, но в самых старших из них, среди спортсменов 1995-97 и 1998-99 годов рождения, борьбы не получилось, на старт выходило не более двух участников.Из ангарских многоборцев ближе всех к победе в возрастной группе девушек 2002-03 годов рождения, была Ульяна БУРУНАЕВА, набравшая в сумме пяти дисциплин 2093 очка, на сто меньше, чем победившая усольчанка Алена СОЛОВЬЕВА. При этом у ангарчанки в прыжках в высоту и длину, в толкании ядра и в беге на 800 метров лучшие показатели, чем у её соперницы, но зато она проиграла ей сразу 240 очков по результатам забегов на 60 метров с барьерами. Эта осечка и определила исход борьбы. В этой же возрастной группе у ангарчанки Любови ЧИХАЧЕВОЙ третья сумма баллов.Второе и третье места в этой же возрастной группе, но у юношей, соревновавшихся в семи видах программы, заняли ангарские многоборцы Илья ПАНЬКО и Павел РОССОВ.А чуть раньше на этой же спортивной арене прошли массовые соревнования для спортсменов не старше двенадцати лет «Олимпийские надежды», в которых приняли участие около трехсот юных легкоатлетов из десяти муниципальных образований. Среди ангарчан отличился Игорь ЩЕРБАКОВ, победивший в беге на 60 метров. Мог он стать и призером на дистанции 60 метров с барьерами, но уступил усольчанину Роману ТЮМЕНЦЕВУ, пришедшему к финишу с третьим результатом, всего одну сотую секунды(!).