Начались XXXIII зимние сельские спортивные игры

- отметила на открытии заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова. –- сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Кузьма Алдаров.Как отметил министр спорта области Илья Резник, в этом году с учетом пожеланий муниципальных образований области было возрождено проведение и зимних, и летних сельских спортивных игр. Зимние сельские спортивные игры проводятся в три этапа. Первый этап является муниципальным, второй этап – региональный, третий – всероссийский. В программу соревнований XXXIII зимних сельских спортивных игр Иркутской области включены: баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис, ринк-бенди, шахматы, шашки, гиревой спорт. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах.Как рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства области Александр Кириленко, в этом году министерство сельского хозяйства Иркутской области и Иркутское региональное отделение ОМОО «Российский союз сельской молодежи» учредили переходящий кубок для победившей команды и денежный приз в размере 90 тыс. рублей. Победитель станет известен 29 января.