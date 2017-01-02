Начались XXXIII зимние сельские спортивные игры

27 января, в спортивно-оздоровительном комплексе Областного училища олимпийского резерва под Ангарском состоялось торжественное открытие XXXIII зимних сельских спортивных игр, посвященных 80-летию образования Иркутской области. В соревнованиях принимают участие 19 команд из различных районов области, в составе которых более 600 участников.
«Зимние сельские спортивные игры – это возможность встретиться, пообщаться, поделиться новыми достижениями и возможностями. Впереди у вас спортивные состязания и я желаю всем победы,
- отметила на открытии заместитель председателя Правительства Иркутской области Валентина Вобликова. – Лучшие в этом году поедут на всероссийский этап зимних сельских спортивных игр в Бердск в Новосибирскую область».«Эти соревнования – доказательство тому, что физическая культура и спорт у нас развиваются. Сегодня в области активно реализуются мероприятия по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивных площадок, хоккейных кортов и катков. Наравне со спортом, развивается сельское хозяйство, социальная сфера. Уверен, что и впредь сибирское село будет жить и развиваться»,
- сказал заместитель председателя Законодательного Собрания Кузьма Алдаров.
Как отметил министр спорта области Илья Резник, в этом году с учетом пожеланий муниципальных образований области было возрождено проведение и зимних, и летних сельских спортивных игр. Зимние сельские спортивные игры проводятся в три этапа. Первый этап является муниципальным, второй этап – региональный, третий – всероссийский. В программу соревнований XXXIII зимних сельских спортивных игр Иркутской области включены: баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис, ринк-бенди, шахматы, шашки, гиревой спорт. Соревнования проводятся в личном и командном зачетах.
Как рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства области Александр Кириленко, в этом году министерство сельского хозяйства Иркутской области и Иркутское региональное отделение ОМОО «Российский союз сельской молодежи» учредили переходящий кубок для победившей команды и денежный приз в размере 90 тыс. рублей. Победитель станет известен 29 января.Министерство спорта Иркутской области