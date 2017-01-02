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Реализация проекта «На лыжи!» в Ангарске


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Сегодня, 10:36
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Реализация проекта «На лыжи!» в Ангарске
В Ангарске на базе лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» состоялось первенство Иркутской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 13-16 лет, в котором приняли участие более 100 участников из 22 муниципалитетов региона. Эти соревнования стали первыми в рамках благотворительного межрегионального проекта «На лыжи!» и являлись I этапом отбора межрегионального первенства на призы компании РУСАЛ и En+Group.

Алина Кожевникова из Усть-Кута завоевала две золотых медали среди младших девушек 2003-2004 годов рождения на дистанции 3 км свободным и классическим стилем. У Василия Тарасова из Жигалова также два первых места в этой возрастной категории в свободном и классическом стиле. Полина Мошкина из Улькана пришла первой в категории девушек 2001-2002 годов рождения на 3 км свободным стилем. Братчанин Александр Ябуров на дистанции 5 км свободным стилем завоевал золотую медаль. В этой же возрастной группе в гонке классическим стилем победителями стали: у девушек на 5 км – ангарчанка Дарья Дуплянко, у юношей на 10 км – Александр Ябуров из Братска.

II этап отборочных соревнований запланирован на 3-5 марта в Братске. А в конце марта на спортивной базе «Вершина Теи» в Хакасии состоится финал первенства.

Организаторами благотворительного проекта «На лыжи!» выступают компании En+Group, РУСАЛ и Федерация лыжных гонок России. Проект запущен в трех регионах России – в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области. Его задача – подготовить юных спортсменов от 10 до 16 лет для возможного попадания в сборную страны и участия в Олимпийских играх 2022 года, популяризация лыжных гонок в участвующих в проекте регионах. Для этого проектом предусмотрено проведение обучающих курсов для тренеров, обеспечение сборных команд трех регионов необходимым инвентарем и экипировкой и проведение соревнований.

Фото: angarskzmk.ru

Минспорта Иркутской области
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