Реализация проекта «На лыжи!» в Ангарске

Алина Кожевникова из Усть-Кута завоевала две золотых медали среди младших девушек 2003-2004 годов рождения на дистанции 3 км свободным и классическим стилем. У Василия Тарасова из Жигалова также два первых места в этой возрастной категории в свободном и классическом стиле. Полина Мошкина из Улькана пришла первой в категории девушек 2001-2002 годов рождения на 3 км свободным стилем. Братчанин Александр Ябуров на дистанции 5 км свободным стилем завоевал золотую медаль. В этой же возрастной группе в гонке классическим стилем победителями стали: у девушек на 5 км – ангарчанка Дарья Дуплянко, у юношей на 10 км – Александр Ябуров из Братска.II этап отборочных соревнований запланирован на 3-5 марта в Братске. А в конце марта на спортивной базе «Вершина Теи» в Хакасии состоится финал первенства.Организаторами благотворительного проекта «На лыжи!» выступают компании En+Group, РУСАЛ и Федерация лыжных гонок России. Проект запущен в трех регионах России – в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области. Его задача – подготовить юных спортсменов от 10 до 16 лет для возможного попадания в сборную страны и участия в Олимпийских играхпопуляризация лыжных гонок в участвующих в проекте регионах. Для этого проектом предусмотрено проведение обучающих курсов для тренеров, обеспечение сборных команд трех регионов необходимым инвентарем и экипировкой и проведение соревнований.Фото: