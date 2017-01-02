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«Лыжня России» переносится на 11 февраля


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Сегодня, 10:58
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«Лыжня России» переносится на 11 февраля
Министерство спорта Иркутской области информирует о переносе сроков проведения XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» с 12 февраля на 11 февраля (суббота).

Основной старт XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» состоится в субботу, 11 февраля, в 12.00 часов в поселке Молодежный Иркутского района. Предусмотрены следующие дистанции: 5 км – для юношей и девушек до 18 лет, 10 км – для мужчин и женщин, VIP-забег на 2017 метров. Старт участников VIP-гонки – в 12.15.

Мандатная комиссия по допуску участников будет работать с 8 по 10 февраля 2017 года с 10.00 до 17.00 часов по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81 (ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области»). Узнать подробнее о регистрации можно по телефону: (3952) 33-64-79. Кроме того, 11 февраля с 10.00 до 11.30 на месте проведения центрального старта.

Каждый участник соревнования должен предоставить в мандатную комиссию по допуску следующие документы: паспорт или свидетельство о рождении, справку о допуске врача.

Министерство спорта Иркутской области
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