В столице Приангарья в спорт-парке «Поляна» состоялся спортивный праздник «Иркутск, на лыжи!», в рамках которого прошли соревнования по лыжным гонкам среди разных возрастных категорий и символическая передача лыжного инвентаря, предназначенного для членов сборной команды области. Праздник проводился в рамках реализации межрегионального благотворительного проекта «На лыжи!», организаторами которого выступают компании En+Group, РУСАЛ и Федерация лыжных гонок России. «Этот проект возрождает славные традиции лыжного спорта в нашем регионе. Такие спортивные мероприятия прошли уже в пяти муниципальных образованиях Иркутской области. В конце марта наша сборная примет участие в межрегиональном турнире по лыжным гонкам, который состоится в Хакасии»,
- отметил министр спорта Иркутской области Илья Резник.
Почетными гостями праздника «Иркутск, на лыжи!» стали двукратная Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Ольга Данилова
и двукратная Олимпийская чемпионка по биатлону, Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова.«Такие спортивные праздники очень важны для наших детей. Просто приятно смотреть, когда на лыжню выходят целыми семьями. Мы летели всю ночь, но нисколько не пожалели. В Иркутске случился настоящий спортивный праздник. Думаю, что это только начало и в следующий раз будет гораздо больше желающих встать на лыжи»
, - сказала Анфиса Резцова.
Соревнования проходили в семи возрастных категориях. Среди мальчиков в возрасте 3-4 года
на дистанции 50 метров победителем стал Михаил Кочанов, у девочек первое место заняла Ксения Красюкова. В категории 5-6 лет на 50 метров у мальчиков победил Владимир Лебедев, среди девочек – Мария Новицкая. В категории мальчики 7-9 лет
на 225 метров быстрее всех оказался Никита Попов, Арина Ермакова победила в этой возрастной категории у девушек. Никита Плотников и Нина Стукалина стали победителями в возрастной категории 10-12 лет
на дистанции 225 метров. Дмитрий Завгородний и Кристина Протасова завоевали золотые медали на дистанции 225 метров в категории 13-15 лет
. Среди юношей старше 15 лет первым к финишу пришел Дмитрий Широглазов. Надежда Калышенко была быстрее всех среди девушек старше 16 лет. Кроме того, в рамках праздника прошли соревнования среди семейных команд с детьми до 12 лет, в которых приняли участие восемь семей.
В рамках мероприятия компания En+Group передала сборной Иркутской области по лыжным гонкам комплекты лыжного оборудования – 40 лыжных палок, по 20 комплектов лыж для классического и конькового хода, 40 лыжных костюмов, 10 станков для обработки лыж, а также инструменты и средства по ремонту и уходу за лыжами. Инвентарь поступит в десять муниципалитетов Иркутской области.
Напомним, организаторами благотворительного проекта «На лыжи!» выступают компании En+Group, РУСАЛ и Федерация лыжных гонок России. Проект запущен в трех регионах России – в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области. Его задача – подготовить юных спортсменов от 10 до 16 лет для возможного попадания в сборную страны и участия в Олимпийских играх 2022 года, популяризация лыжных гонок в участвующих в проекте регионах. Для этого проектом предусмотрено проведение обучающих курсов для тренеров, обеспечение сборных команд трех регионов необходимым инвентарем и экипировкой и проведение соревнований.
Фото: newsbabr.comМинспорта Иркутской области