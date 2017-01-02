Состоялся спортивный праздник «Иркутск, на лыжи!»

- отметил министр спорта Иркутской области Илья Резник.Почетными гостями праздника «Иркутск, на лыжи!» стали, - сказала Анфиса Резцова.Соревнования проходили в семи возрастных категориях. Среди мальчиков в возрастена дистанции 50 метров победителем стал Михаил Кочанов, у девочек первое место заняла Ксения Красюкова. В категории 5-6 лет на 50 метров у мальчиков победил Владимир Лебедев, среди девочек – Мария Новицкая. В категории мальчикина 225 метров быстрее всех оказался Никита Попов, Арина Ермакова победила в этой возрастной категории у девушек. Никита Плотников и Нина Стукалина стали победителями в возрастной категориина дистанции 225 метров. Дмитрий Завгородний и Кристина Протасова завоевали золотые медали на дистанции 225 метров в категории. Среди юношей старше 15 лет первым к финишу пришел Дмитрий Широглазов. Надежда Калышенко была быстрее всех среди девушек старше 16 лет. Кроме того, в рамках праздника прошли соревнования среди семейных команд с детьми до 12 лет, в которых приняли участие восемь семей.В рамках мероприятия компания En+Group передала сборной Иркутской области по лыжным гонкам комплекты лыжного оборудования – 40 лыжных палок, по 20 комплектов лыж для классического и конькового хода, 40 лыжных костюмов, 10 станков для обработки лыж, а также инструменты и средства по ремонту и уходу за лыжами. Инвентарь поступит в десять муниципалитетов Иркутской области.Напомним, организаторами благотворительного проекта «На лыжи!» выступают компании En+Group, РУСАЛ и Федерация лыжных гонок России. Проект запущен в трех регионах России – в Республике Хакасия, Красноярском крае и Иркутской области. Его задача – подготовить юных спортсменов от 10 до 16 лет для возможного попадания в сборную страны и участия в Олимпийских играх 2022 года, популяризация лыжных гонок в участвующих в проекте регионах. Для этого проектом предусмотрено проведение обучающих курсов для тренеров, обеспечение сборных команд трех регионов необходимым инвентарем и экипировкой и проведение соревнований.Фото: