Иркутянин будет участвовать в Сурдлимпийских летних играх

Максим Герасимович стал обладателем бронзовой награды в весовой категории 75 килограммов. Иван Кузнецов стал третьим в категории 85 килограммов.По итогам соревнований Максим вошел в состав сборной команды России для участия в, которые пройдут в городе Самсун (Турция) с 18 по 30 июля 2017 года. Иван является кандидатом в сурдлимпийскую сборную. Оба спортсмена занимаются у тренера Александра Хаустова в областной спортивной школе «Спарта».