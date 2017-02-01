Второе место на первенстве Сибири по скалолазанию

Спортсмены Иркутской области заняли второе общекомандное место на первенстве Сибирского федерального округа по скалолазанию в дисциплинах трудность и скорость, которое завершилось 29 января в Барнауле. В соревнованиях приняло участие более 220 спортсменов из девяти сибирских регионов – из Алтайского, Красноярского краев, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской и Иркутской областей, а также из республик Бурятия и Хакасия.
В личном зачете сборная Приангарья, в которую входили спортсмены из Иркутска и Братска, завоевала 18 наград. В дисциплине трудность первыми стали Илья Дульский (Иркутск) и Анастасия Журавлева (Братск). Вторые места в этой дисциплине заняли братчане Ольга Веселова и Семен Штрунг. Третьей стала иркутянка Александра Семенова.
В дисциплине скорость победителями стали Михаил Склянов из Иркутска и Анастасия Журавлева из Братска. Вторые места в этой дисциплине заняли иркутские спортсмены Марьяна Гусарик, Александра Семенова и Иван Шелковников. Третье место – у иркутянки Олеси Паньковой.
В двоеборье (трудность + скорость) победили Михаил Склянов и Анастасия Журавлева. Вторыми стали иркутяне Александра Семенова и Вячеслав Колосов. Бронзовые медали в двоеборье выиграли Иван Шелковников, Олеся Панькова и Марьяна Гусарик.
По итогам соревнований спортсмены Приангарья в командном зачете заняли второе место в двух дисциплинах, совсем немного уступив победителю – команде Красноярского края. На третьем месте расположились спортсмены Кемеровской области.
Теперь спортсменам Иркутской области предстоит выступать на первенстве России по скалолазанию в дисциплине скорость и Всероссийских юношеских соревнованиях по трудности и боулдерингу. Соревнования пройдут с 7 по 15 февраля в Тюмени. Минспорта Иркутской области