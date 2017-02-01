Второе место на первенстве Сибири по скалолазанию

В личном зачете сборная Приангарья, в которую входили спортсмены из Иркутска и Братска, завоевала 18 наград. В дисциплине трудность первыми стали Илья Дульский (Иркутск) и Анастасия Журавлева (Братск). Вторые места в этой дисциплине заняли братчане Ольга Веселова и Семен Штрунг. Третьей стала иркутянка Александра Семенова.В дисциплине скорость победителями стали Михаил Склянов из Иркутска и Анастасия Журавлева из Братска. Вторые места в этой дисциплине заняли иркутские спортсмены Марьяна Гусарик, Александра Семенова и Иван Шелковников. Третье место – у иркутянки Олеси Паньковой.В двоеборье (трудность + скорость) победили Михаил Склянов и Анастасия Журавлева. Вторыми стали иркутяне Александра Семенова и Вячеслав Колосов. Бронзовые медали в двоеборье выиграли Иван Шелковников, Олеся Панькова и Марьяна Гусарик.По итогам соревнований спортсмены Приангарья в командном зачете заняли второе место в двух дисциплинах, совсем немного уступив победителю – команде Красноярского края. На третьем месте расположились спортсмены Кемеровской области.Теперь спортсменам Иркутской области предстоит выступать на первенстве России по скалолазанию в дисциплине скорость и Всероссийских юношеских соревнованиях по трудности и боулдерингу. Соревнования пройдут с 7 по 15 февраля в Тюмени.