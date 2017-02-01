Успешное выступление на первенстве России по пауэрлифтингу

Среди девушек в весовой категории до 43 кг победу с суммой троеборья 290 кг одержалаВ приседании ее результат составил 112,5 кг, в жиме лежа 70 кг, в тяге 107,5. Тренером спортсменки является Валерий Володько.Среди девушек в весовой категории до 52 кг золотую медаль завоевалас результатом 382,5 кг (в приседании 162,5, в жиме лежа 82,5, в тяге 137,5 кг). Тренирует спортсменку заслуженный тренер России Александр Деханов.В весовой категории до 66 кг победу с суммой троеборья 650 кг одержал. В жиме лежа результат Дениса составил 150 кг, в тяге 235, в приседании 265 кг. В приседании он установил рекорд России. Кроме того, Денис Олифир занял первое место в абсолютном зачете среди юношей до 18 лет. Спортсмен тренируется под руководством Дениса Пухова.Среди юношей в весовой категории до 93 кг второе место занялс результатом 692,5 кг (присед 275, жим лежа 172,5, тяга становая 245 кг). Тренером Ивана является Валерий Володько.В супер тяжелой весовой категории свыше 120 кг первое место занялс суммой троеборья 777,5 кг (присед 302,5, жим лежа 240 кг, тяга становая 235 кг). Тренер спортсмена Юрий Крук.