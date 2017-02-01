Успешное выступление на первенстве России по пауэрлифтингу

Спортсмены Иркутской области успешно выступили на первенстве России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров. Соревнования проходили с 24 по 29 января в Ижевске.
Среди девушек в весовой категории до 43 кг победу с суммой троеборья 290 кг одержала Екатерина Володько.
В приседании ее результат составил 112,5 кг, в жиме лежа 70 кг, в тяге 107,5. Тренером спортсменки является Валерий Володько.
Среди девушек в весовой категории до 52 кг золотую медаль завоевала Анастасия Червякова
с результатом 382,5 кг (в приседании 162,5, в жиме лежа 82,5, в тяге 137,5 кг). Тренирует спортсменку заслуженный тренер России Александр Деханов.
В весовой категории до 66 кг победу с суммой троеборья 650 кг одержал Денис Олифир
. В жиме лежа результат Дениса составил 150 кг, в тяге 235, в приседании 265 кг. В приседании он установил рекорд России. Кроме того, Денис Олифир занял первое место в абсолютном зачете среди юношей до 18 лет. Спортсмен тренируется под руководством Дениса Пухова.
Среди юношей в весовой категории до 93 кг второе место занял Иван Только
с результатом 692,5 кг (присед 275, жим лежа 172,5, тяга становая 245 кг). Тренером Ивана является Валерий Володько.
В супер тяжелой весовой категории свыше 120 кг первое место занял Никита Лесковец
с суммой троеборья 777,5 кг (присед 302,5, жим лежа 240 кг, тяга становая 235 кг). Тренер спортсмена Юрий Крук.Минспорта Иркутской области