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Успешное выступление на первенстве России по пауэрлифтингу


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Вчера, 12:10
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Успешное выступление на первенстве России по пауэрлифтингу
Спортсмены Иркутской области успешно выступили на первенстве России по пауэрлифтингу среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров. Соревнования проходили с 24 по 29 января в Ижевске.

Среди девушек в весовой категории до 43 кг победу с суммой троеборья 290 кг одержала Екатерина Володько. В приседании ее результат составил 112,5 кг, в жиме лежа 70 кг, в тяге 107,5. Тренером спортсменки является Валерий Володько.

Среди девушек в весовой категории до 52 кг золотую медаль завоевала Анастасия Червякова с результатом 382,5 кг (в приседании 162,5, в жиме лежа 82,5, в тяге 137,5 кг). Тренирует спортсменку заслуженный тренер России Александр Деханов.

В весовой категории до 66 кг победу с суммой троеборья 650 кг одержал Денис Олифир. В жиме лежа результат Дениса составил 150 кг, в тяге 235, в приседании 265 кг. В приседании он установил рекорд России. Кроме того, Денис Олифир занял первое место в абсолютном зачете среди юношей до 18 лет. Спортсмен тренируется под руководством Дениса Пухова.

Среди юношей в весовой категории до 93 кг второе место занял Иван Только с результатом 692,5 кг (присед 275, жим лежа 172,5, тяга становая 245 кг). Тренером Ивана является Валерий Володько.

В супер тяжелой весовой категории свыше 120 кг первое место занял Никита Лесковец с суммой троеборья 777,5 кг (присед 302,5, жим лежа 240 кг, тяга становая 235 кг). Тренер спортсмена Юрий Крук.

Минспорта Иркутской области
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