Учил постоять за себя

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Светлана ПЕРЕВАЛОВА

Антон - воспитанник тренера спортивного клуба по месту жительства ДЮЦ «Перспектива» Андрея СОЛДАТОВА, тайским боксом занимается 4 года, за это время стал кандидатом в мастера спорта.Мастер-класс собрал более 70 участников - мальчишек, девчонок, юношей и девушек в возрасте от 11 до 20 лет. Вначале Антон провел разминку, затем показал несколько травмирующих комбинаций для самообороны на улице, ответный лоу кик из классических приемов тайского бокса.- Каждый человек выбирает свой путь. Самое главное - нужно научиться ставить перед собой цели и делать все возможное, чтобы их добиться, - говорит Антон.Затем все желающие смогли сфотографироваться с чемпионом мира.