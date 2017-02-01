Учил постоять за себя

1 февраля в ДК «Бытовик» прошел мастер-класс «Уроки самообороны» Антона ИХСАНОВА, чемпиона мира по тайскому боксу.Антону ИХСАНОВУ 18 лет, чемпионом мира он стал в ноябре прошлого года в Казани. Антон (в центре) с учениками Андрея СОЛДАТОВА Ренатом СУЛЕЙМАНОВЫМ и Дарьей ТИХОНОВОЙ. Кстати, они оба -чемпионы Иркутской области.
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Антон - воспитанник тренера спортивного клуба по месту жительства ДЮЦ «Перспектива» Андрея СОЛДАТОВА, тайским боксом занимается 4 года, за это время стал кандидатом в мастера спорта.
Мастер-класс собрал более 70 участников - мальчишек, девчонок, юношей и девушек в возрасте от 11 до 20 лет. Вначале Антон провел разминку, затем показал несколько травмирующих комбинаций для самообороны на улице, ответный лоу кик из классических приемов тайского бокса.
- Каждый человек выбирает свой путь. Самое главное - нужно научиться ставить перед собой цели и делать все возможное, чтобы их добиться, - говорит Антон.
Затем все желающие смогли сфотографироваться с чемпионом мира.
Светлана ПЕРЕВАЛОВА