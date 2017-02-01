Праздник удался



Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

Соревнования совсем молодые, но на третий турнир приехало уже в два раза больше команд, чем год назад. Наставники крупнейших волейбольных центров Сибири по достоинству оценили его возможности в организации подготовки молодых волейболистов и в первую очередь в получении ими хорошей игровой практики. Так, Кемеровская область отправила в Ангарск сразу три команды, двумя коллективами разных возрастов выступали ангарчане и красноярцы.На первом этапе соревнований команды провели игры по круговой системе в трех группах. Первая и третья играли в «Ермаке», вторая - в спортивном зале «Нефтехимик». По итогам встреч по два коллектива из каждой группы с набранными очками в играх между собой и составили финальную группу, которая определила призёров. Остальные команды разыграли места с седьмого по тринадцатое на спортивной площадке школы № 17.Уж так распорядился календарь, что свой последний матч на турнире команды «Ермака-05» и «Кемерово-05-1» проводили между собой. Он как раз и решал судьбу первого места, так как оба коллектива подошли к нему без очковых потерь. Поединок начался интригующе. Первую подачу команды разыгрывали больше минуты, раз по семь перебрасывая мяч на чужую площадку сильными ударами и хитрыми переводами. Казалось, быть упорной борьбе. Но постепенно волейболисты из Кемерова все увереннее стали реализовывать свое преимущество. Сразу стало понятно, что работа с молодежью в городе, имеющем команду мастеров высшей лиги, отлажена до мелочей.Кемеровчане и стали победителями соревнований. Юные ангарские волейболисты получили серебряные награды, вторая команда Кемерова стала бронзовым призером.