Обидное поражение

По одной выездной и домашней серии осталось провести участникам регулярного чемпионата ВХЛ. И если тройка лидеров уже определилась, то на остальные путевки, дающие право играть во второй стадии турнира, борьба обостряется до предела.
Для «Ермака» последние поединки на чужих полях обещали быть самыми сложными, ведь в соперниках наши географические соседи, на протяжении всего первенства к тому же не покидающие группу лидеров, да и принципиальность этих встреч уже традиционно запредельная.
Для «Сокола» игры с земляками-сибиряками всегда складываются непросто, их результаты показывают очевидный перевес ангарской команды. С первых же минут очередного противостояния стало очевидно, что тренеры команд практически одинаково определили своим подопечным задачи на игру – строгая игра в обороне и максимально быстрый переход к атакующим действиям. Два периода хоккеисты «Сокола» и «Ермака» неукоснительно соблюдали эту установку, а потому зрители заброшенных шайб так и не увидели.
Да, скорости были хорошие, но во всех атаках, как правило, численное преимущество было на стороне обороняющихся, а потому острых моментов было немного, и возникали они в основном при игре соперников в неравных составах и при непредсказуемых полетах шайбы в результате отскоков и рикошетов.
В первом периоде она отлетела от борта прямо на клюшку Ленару МАНСУРОВУ, но вратарь спас положение, а после перерыва вновь голкипер «Сокола» продемонстрировал чудеса реакции, когда помешал Сергею ОГОРОДНИКОВУ завести отскочивший от борта черный диск в угол ворот.
Игра начала раскрываться к концу второго периода, очевидно, постепенно сказывалась усталость игроков. На первый план стали выходить вратари обеих команд, отражавшие один опасный бросок за другим. Сергея МАГАРИЛОВА и Виталия ЕВДОКИМОВА можно по праву называть лучшими игроками этого матча.
Страж ворот красноярской команды в концовке второго периода дважды спасал свою команду в критических ситуациях. Сначала он отразил бросок Ильи ФЕДИНА с близкого расстояния, а затем не позволил Семену ИВАНОВУ реализовать буллит.
Единственную ошибку голкипер «Сокола» допустил на восьмой минуте третьего периода, когда не смог поймать в ловушку шайбу, брошенную прорвавшимся вдоль левого борта Дмитрием МИХАЙЛОВЫМ под очень острым углом, – 1:0.
Заключительный игровой отрезок хоккеисты обеих команд начали с обмена острейшими атаками и удалениями. Трибуны ахнули от спасения, которое своей команде подарил Сергей Магарилов, успевший уже лежа на льду преградить ловушкой путь шайбе, летевшей в нижний угол. Но вскоре голкипер «Ермака» все-таки не проследил траекторию ее полета, когда после дальнего броска шайба рикошетом от игроков попала в ворота, – 1:1.
«Ермак» вполне мог и в этот раз оставить красноярцев без очков. За шесть минут до финальной сирены ангарчане дуэтом Сергей Огородников – Дмитрий САМАРИН организовали у ворот «Сокола» отличную комбинацию и вновь повели в счете 2:1, но, как и в Балашихе позволили сопернику, игравшему без вратаря, за несколько секунд до конца матча сравнять счет, а затем вновь проиграли в серии буллитов. Обидное поражение!
Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»