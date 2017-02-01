Обидное поражение

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

Для «Ермака» последние поединки на чужих полях обещали быть самыми сложными, ведь в соперниках наши географические соседи, на протяжении всего первенства к тому же не покидающие группу лидеров, да и принципиальность этих встреч уже традиционно запредельная.Для «Сокола» игры с земляками-сибиряками всегда складываются непросто, их результаты показывают очевидный перевес ангарской команды. С первых же минут очередного противостояния стало очевидно, что тренеры команд практически одинаково определили своим подопечным задачи на игру – строгая игра в обороне и максимально быстрый переход к атакующим действиям. Два периода хоккеисты «Сокола» и «Ермака» неукоснительно соблюдали эту установку, а потому зрители заброшенных шайб так и не увидели.Да, скорости были хорошие, но во всех атаках, как правило, численное преимущество было на стороне обороняющихся, а потому острых моментов было немного, и возникали они в основном при игре соперников в неравных составах и при непредсказуемых полетах шайбы в результате отскоков и рикошетов.В первом периоде она отлетела от борта прямо на клюшку Ленару МАНСУРОВУ, но вратарь спас положение, а после перерыва вновь голкипер «Сокола» продемонстрировал чудеса реакции, когда помешал Сергею ОГОРОДНИКОВУ завести отскочивший от борта черный диск в угол ворот.Игра начала раскрываться к концу второго периода, очевидно, постепенно сказывалась усталость игроков. На первый план стали выходить вратари обеих команд, отражавшие один опасный бросок за другим. Сергея МАГАРИЛОВА и Виталия ЕВДОКИМОВА можно по праву называть лучшими игроками этого матча.Страж ворот красноярской команды в концовке второго периода дважды спасал свою команду в критических ситуациях. Сначала он отразил бросок Ильи ФЕДИНА с близкого расстояния, а затем не позволил Семену ИВАНОВУ реализовать буллит.Единственную ошибку голкипер «Сокола» допустил на восьмой минуте третьего периода, когда не смог поймать в ловушку шайбу, брошенную прорвавшимся вдоль левого борта Дмитрием МИХАЙЛОВЫМ под очень острым углом, – 1:0.Заключительный игровой отрезок хоккеисты обеих команд начали с обмена острейшими атаками и удалениями. Трибуны ахнули от спасения, которое своей команде подарил Сергей Магарилов, успевший уже лежа на льду преградить ловушкой путь шайбе, летевшей в нижний угол. Но вскоре голкипер «Ермака» все-таки не проследил траекторию ее полета, когда после дальнего броска шайба рикошетом от игроков попала в ворота, – 1:1.«Ермак» вполне мог и в этот раз оставить красноярцев без очков. За шесть минут до финальной сирены ангарчане дуэтом Сергей Огородников – Дмитрий САМАРИН организовали у ворот «Сокола» отличную комбинацию и вновь повели в счете 2:1, но, как и в Балашихе позволили сопернику, игравшему без вратаря, за несколько секунд до конца матча сравнять счет, а затем вновь проиграли в серии буллитов. Обидное поражение!