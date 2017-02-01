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Роковые минуты


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Вчера, 21:53
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Только два раза в год, в сентябре на больших полях и в январе в залах, у воспитанников футбольных отделений спортивных школ случается этот праздник – первенство Иркутской области.

Роковые минуты
В финальном матче ангарчанин Григорий МАЛИКОВ (справа) почти не уходил с площадки, атакуя чужие ворота и отрабатывая в обороне. На церемонии закрытия турнира ему был вручён приз «Лучшему игроку» первенства.

На минувшей неделе в Ангарске прошло уже третье по счету региональное первенство по мини-футболу для очередной самой старшей возрастной группы юношей, 1999-2000 годов рождения, и всех удивила массовость этого турнира. Если летом в этой же возрастной категории в розыгрыше областного кубка играли всего пять команд, то на этот раз в Ангарске их собралась целая дюжина! Приехали даже мальчишки из Бодайбо, Чуны, Новой Игирмы, Тайшета и Балаганска. Их уже давно никто не видел на областных соревнованиях среди старших юношей.

На первом этапе участники первенства, разделенные на три группы, определили восьмерку коллективов, которые продолжили борьбу в четвертьфинале уже в играх навылет. Никаких неожиданностей групповые турниры не принесли. Ангарчане очень уверенно прошли этот этап. В матче со своим основным соперником, иркутской «Звездой», «Ангара» добилась уверенной победы – 4:2, а затем безжалостно расправилась со сверстниками из поселка Белореченск Усольского района – 14:2 и командой из Бодайбо – 13:1. Без потерь, одержав по три победы, в следующую стадию соревнований из своих групп вышли черемховский «Шахтер» и футболисты саянской ДЮСШ.

Во второй стадии соревнований в стадии плей-офф футболисты СДЮСШОР «Ангара» на пути к решающему финальному поединку последовательно обыграли тайшетскую «Сибирь» - 4:2 и черемховский «Шахтер» - 3:2. Вторым финалистом стали иркутяне, одержавшие победы над сверстниками из Усолья-Сибирского – 7:5 и Саянска – 8:2.

Ангарчане на этом турнире выступали без своего лидера, капитана команды Нурлана ЮСУБОВА, который как раз в эти дни находился на просмотре в одной из команд мастеров Азербайджана. Именно его умения организовывать командную игру и завершать атаки точными ударами ангарчанам как раз и не хватало в финальном матче против «Звезды».

Для «Ангары» он начался просто катастрофически. Уже в первой же своей атаке иркутяне открыли счет, а через небольшой промежуток времени его увеличили – 0:2. Эти минуты стали для ангарчан роковыми. Как они ни старались в дальнейшем, но преодолеть плотную оборону «Звезды» и пробить её вратаря Илью МЕТЕШОВА в дальнейшем они смогли лишь один раз, в свою очередь еще дважды пропустив мяч в свои ворота, – 1:4.

Иркутская «Звезда» стала победителем первенства, серебряные награды были вручены ангарским футболистам, черемховский «Шахтер» - бронзовый призер соревнований.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»
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