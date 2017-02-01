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Соревнования «Лёд надежды нашей – 2017» прошли в Иркутске


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Сегодня, 11:31
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Соревнования «Лёд надежды нашей – 2017» прошли в Иркутске

В Иркутске на стадионе «Труд» прошли открытые Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей -2017», в которых приняли участие школьники с 1 по 11 классы, а также ветераны и любители конькобежного спорта. Всего на старт вышло около 500 человек из Иркутска и Ангарска.

«С каждым годом количество участников Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» в Иркутске только увеличивается. В соревнованиях принимают участие как ребята, которые занимаются конькобежным спортом, так и те, кто катаются на коньках просто в свое удовольствие», - отметил на открытии заместитель министра спорта области Павел Богатырев.

Все участники Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» были поделены на возрастные группы. Среди девочек 1-2 класса победила Софья Верхозина, второй стала Полина Халбаева, третье место заняла Лия Коковина. Среди мальчиков этой возрастной группы первое место занял Ефим Гайков, второе место – у Кирилла Петрова, третьим стал Иван Дмитриев.

Среди девочек, учащихся в 3-5 классах, золотую медаль завоевала Дарья Парфина, серебряная награда досталась Антонине Тютриной, «бронзу» выиграла Софья Татуревич. Среди мальчиков этого возраста победителем стал Фёдор Бобров, второе место занял Илья Дудник, третье место – Глеб Кузнецов.

Среди девочек 6-8 классов первое место заняла Анастасия Этенко, второе место – Екатерина Цай, третье – Снежана Ястребчикова. Первым среди мальчиков 6-8 классов стал Никита Попенов, второе место занял Илья Тышкевич, третье место – у Виктора Брызгалова.

Среди девочек 9-11 классов победила Арина Величко, второй стала Снежана Белозерцева, третье место – у Анны Забелиной. Среди мальчиков этого возраста золотую медаль выиграл Денис Торлопов, серебряную медаль завоевал Игорь Мамушкин, бронзовая награда – у Александра Есенеева.

Среди женщин 1990 года рождения и старше победила Ольга Тарасова, второе место заняла Ольга Колесникова. Среди мужчин первое место занял Никита Белоусов, вторым стал Александр Черепанов, третье место – у Алексея Купцова.

Все победители и призеры были награждены медалями и грамотами министерства спорта России.

Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» проводились с целью привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Организаторами соревнований в Иркутске выступили министерство спорта области и спортивная школа «Россия».

Минспорта Иркутской области
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