Соревнования «Лёд надежды нашей – 2017» прошли в Иркутске

- отметил на открытии заместитель министра спорта области Павел Богатырев.Все участники Всероссийских массовых соревнований по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей» были поделены на возрастные группы. Среди девочек 1-2 класса победила Софья Верхозина, второй стала Полина Халбаева, третье место заняла Лия Коковина. Среди мальчиков этой возрастной группы первое место занял Ефим Гайков, второе место – у Кирилла Петрова, третьим стал Иван Дмитриев.Среди девочек, учащихся в 3-5 классах, золотую медаль завоевала Дарья Парфина, серебряная награда досталась Антонине Тютриной, «бронзу» выиграла Софья Татуревич. Среди мальчиков этого возраста победителем стал Фёдор Бобров, второе место занял Илья Дудник, третье место – Глеб Кузнецов.Среди девочек 6-8 классов первое место заняла Анастасия Этенко, второе место – Екатерина Цай, третье – Снежана Ястребчикова. Первым среди мальчиков 6-8 классов стал Никита Попенов, второе место занял Илья Тышкевич, третье место – у Виктора Брызгалова.Среди девочек 9-11 классов победила Арина Величко, второй стала Снежана Белозерцева, третье место – у Анны Забелиной. Среди мальчиков этого возраста золотую медаль выиграл Денис Торлопов, серебряную медаль завоевал Игорь Мамушкин, бронзовая награда – у Александра Есенеева.Среди женщин 1990 года рождения и старше победила Ольга Тарасова, второе место заняла Ольга Колесникова. Среди мужчин первое место занял Никита Белоусов, вторым стал Александр Черепанов, третье место – у Алексея Купцова.Все победители и призеры были награждены медалями и грамотами министерства спорта России.Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей» проводились с целью привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Организаторами соревнований в Иркутске выступили министерство спорта области и спортивная школа «Россия».