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Ангарчанка взяла бронзу в Германии


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Вчера, 11:38
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21-22 января в немецком городе Инцелль прошли соревнования чемпионата мира по конькобежному спорту. Третье место в возрастной группе 40-45 лет заняла ангарчанка Светлана ШОРНИКОВА.

Ангарчанка взяла бронзу в Германии
Такой результат в соревнованиях международного уровня – большое достижение для спортсмена-любителя.
Фото из личного архива С. ШОРНИКОВОЙ


44-летняя Светлана не профессиональная спортсменка, но показанные ею результаты впечатляют. Тысячу метров она пробежала за 1 минуту 28 секунд, уступив два первых места спортсменам из Нидерландов.

- В Германии я была с 21 по 26 января в составе российской сборной, включавшей 22 человека. В соревнованиях участвовали сборная Нидерландов (72 человека), Германии (40 человек) и Норвегии (36). Эти страны известны своей сильной подготовкой в отношении зимних видов спорта. Поэтому, можно сказать, мой результат удивил и меня саму. Тем более что участвовала я в самой многочисленной и самой сильной возрастной группе, - рассказала нашей газете Светлана.

Семичасовая смена поясов далась спортсменке нелегко. Светлана признается, что первые два дня она с трудом боролась со сном в самый разгар дня. И тем не менее сделала всё от себя зависящее.

Шорникова работает в АНХК ведущим инженером по охране труда НПЗ, поэтому тренироваться ей приходится в вечернее время и выходные на открытом катке «Ермак» и закрытом катке на малой арене. В декабре работница АНХК выиграла всероссийские соревнования по конькобежному спорту среди ветеранов (спринтерское многоборье), которые проходили на ледовой арене конькобежного центра «Коломна», получив тем самым пропуск на чемпионат мира.

Из самых сильных впечатлений в Германии для нашей землячки стало, конечно, пребывание в Инцелле, известном как один из мировых центров конькобежного спорта, поездка в Рупольдинг, где проходят кубки мира по биатлону, а также возможность покататься на горных лыжах в австрийских Альпах. Еще ангарчанку поразила известная немецкая педантичность, в которой Светлана имела возможность убедиться лично: все мероприятия начинались и заканчивались в точно заявленное время.

Светлана благодарит Ангарскую нефтехимическую компанию за финансовую поддержку. Она чемпионка многих соревнований и сейчас готовится к зимней спартакиаде «Роснефти», которая пройдет в Уфе 23 февраля.

Оксана ТИХАЯ
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