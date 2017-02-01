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Пять медалей по тхэквондо в копилку Приангарья


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Сегодня, 11:28
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Пять медалей по тхэквондо в копилку Приангарья

Спортсмены Иркутской области завоевали пять медалей на первенстве Сибирского федерального округа по тхэквондо, которое завершилось 5 февраля в Красноярске. В активе сборной области одна золотая и четыре бронзовые медали.

Иван Морозов занял первое место в весовой категории до 80 кг. Бронзовыми призерами первенства Сибири в весе до 46 кг стали Валерия Ахтимзянова и Александра Щипцова. Дарья Палкина стала третьей в весе до 57 кг. Еще одна бронзовая награда – у Виктории Гущиной в весовой категории 62 кг.

Следующий старт для спортсменов Иркутской области состоится с 16 по 21 февраля в Анапе. Там пройдет первенство России по тхэквондо. Иркутскую область на турнире будут представлять четыре человека – Иван Морозов, Александр Колодчук, Виктория Гущина и Дарья Палкина.

Минспорта Иркутской области
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