Пять медалей по тхэквондо в копилку Приангарья

Иван Морозов занял первое место в весовой категории до 80 кг. Бронзовыми призерами первенства Сибири в весе до 46 кг стали Валерия Ахтимзянова и Александра Щипцова. Дарья Палкина стала третьей в весе до 57 кг. Еще одна бронзовая награда – у Виктории Гущиной в весовой категории 62 кг.Следующий старт для спортсменов Иркутской области состоится с 16 по 21 февраля в Анапе. Там пройдет первенство России по тхэквондо. Иркутскую область на турнире будут представлять четыре человека – Иван Морозов, Александр Колодчук, Виктория Гущина и Дарья Палкина.

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