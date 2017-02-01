Ангарчане успешно сдают нормы ГТО

«Любой желающий мог испытать силы и сдать тесты на золотой, серебряный или бронзовый знак отличия. Всего существует 11 возрастных ступеней, которыми предусмотрены определенные наборы тестов в зависимости от возраста. В этот раз нормы ГТО удачно сдал 21 человек. Это были представители АНХК, Ангарского цементно-горного комбината, АГТУ, студенты ангарских колледжей», – пояснила главный специалист отдела по физической культуре и спорту управления по молодежной политике физической культуре и спорту администрации АГО Лариса Сидинхе.Один из участников сдачи нормативов преподаватель сопромата Ангарского государственного технического университета Андрей Савенков пришел в центр тестирования, чтобы показать: сдать на золотой знак отличия ГТО – реально. «Физические упражнения – это жизненная необходимость. ГТО – это серьезное дело. Четыре норматива я уже сдал, осталось два», – отметил Андрей Савенков.Для того чтобы стать участником тестирования, необходимо зарегистрироваться на сайте http://www.gto.ru, где желающему присваивается идентификационный номер, с которым в назначенный день нужно прийти в центр тестирования.Напомним, в Ангарском городском округе действуют два центра тестирования: на базе МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» «Ангара» и МАУДО «Детско-юношеский центр «Перспектива».Календарь физкультурных спортивных мероприятий по сдаче норм ГТО на 2017 год утвержден. В следующий раз сдать нормы ГТО можно 18-19 марта, 22-23 апреля, 3-4 июня, 29-30 июля, 9-10 сентября, 14-15 октября и 16-17 декабря.Контактные телефоны для участников: 50-41-57, 55-64-55. Полная информация размещена на сайте администрации АГО: http://angarsk-adm.ru/sotsialnaya-sfera/fizicheskaya_kultura_i_sport/normativy-gto.