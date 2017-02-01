«Торпедо» как торпеда

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

Как и ожидалось, последняя выездная серия сложилась для «Ермака» непросто, и решение вопроса об участии команды во втором этапе турнира отложено до последних матчей. Одно очко, добытое ангарчанами на аренах Красноярска, Караганды и Усть-Каменогорска, чётко определяет задачу перед встречами заключительной домашней серии – во всех нужно только побеждать. Тем более что в двух поединках предстоит играть с соперниками, которые являются соседями по турнирной таблице.Два крупных поражения, в Караганде и Усть-Каменогорске, конечно же, оптимизма болельщикам не прибавили, но и повода для панических настроений не дают – у команды есть игра. Не хватает сыгранности и взаимопонимания обновленному коллективу, да и спортивная удача, без которой никуда не деться, тоже решила над ангарчанами в последних матчах поиздеваться.В Караганде вновь роковыми оказались последние минуты первого и второго периодов, когда хозяева льда в схожих ситуациях буквально запихивали из вратарской зоны шайбы в ангарские ворота. Хотя должное хоккеистам «Сарыарки» отдать нужно – они показали отличный хоккей с высокими скоростями и мощным прессингом. Уставшие от тяжелого и долгого переезда игроки ангарской команды ответить на вызов должным образом не смогли. Лучшая в лиге оборона карагандинцев и на этот раз продемонстрировала монолитность, оставив свои ворота «сухими», - 3:0.Зато в Усть-Каменогорске наша команда преобразилась. Сейчас только и остается рассуждать, как могла бы сложиться игра в дальнейшем, реализуй ангарчане хотя бы один из тех голевых моментов, которые создали у чужих ворот в дебюте матча. Быстрыми и четко сконструированными атаками хоккеисты «Ермака» посеяли настоящую панику в обороне торпедовцев.Особенно классный момент был у Сергея ОГОРОДНИКОВА, которого партнеры вывели с глазу на глаз с Алексеем ИВАНОВЫМ, но возможности обыграть голкипера у нашего нападающего не было, и пришлось бросать с близкого расстояния в упор. Вратарь «Торпедо», заметим, и в дальнейшем много раз спасавший свою команду в острейших ситуациях, шайбу в свои ворота не пустил.Перевести дух хозяева льда смогли только после того, как получили численное преимущество, которое счастливым для себя образом очень быстро реализовали. После дальнего броска от синей линии канадского легионера Мауторна ДЖОРДАНА каучуковый диск умудрился проскочить через частокол ног и клюшек мимо совершенно не контролировавшего ситуацию Сергея МАГАРИЛОВА -1:0. Причем этот маневр шайбе настолько понравился, что через десять минут она повторила свой полет этим же маршрутом еще раз, правда, при этом задев клюшку нападающего казахстанской команды, -2:0.Дальнейший сценарий поединка, можно смело утверждать, расписал дуэт форвардов восточно-казахстанской команды Евгения РЫМАРЕВА и Талгата ЖОЙЛОУВОВА. Именитые игроки из главной республиканской команды КХЛ «Барыс», демонстрируя удивительно отлаженное взаимодействие, как две торпеды безжалостно таранили и расшатывали оборонительные бастионы ангарчан, сделав результат матча разгромным, -6:2.Однако будем объективны и отметим – конечный результат не по игре! Ангарчане даже при столь неудачном для себя стечении обстоятельств играть не бросили и во втором периоде полностью переиграли хозяев льда, имели отличные моменты для взятия ворот и сократили разницу в счете, но три козырные карты хозяев льда, которыми стали Иванов, Рымарев и Жойлоувов, и определили итоговый счет.