Победители известны

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Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»

Напомним, что серия этих соревнований, проводимых областной федерацией футбола, стартовала ещё в конце прошлого года в городе Железногорск-Илимский, где играли дети самой младшей возрастной группы и где победы добился братский «Сибиряк». В начале января черемховский «Шахтер» стал победителем аналогичных соревнований в возрастной группе спортсменов 2003-04 годов рождения, а иркутская «Звезда» оказалась сильнейшей в первенстве среди игроков старшей группы, 1999-2000 годов рождения. Последними своего областного чемпиона в прошедшее воскресенье на паркете спортивного комплекса СДЮСШОР «Ангара» выявляли футболисты 2001-02 годов рождения.В Ангарск приехало тринадцать команд, которые традиционно на первом этапе играли в групповых турнирах и определяли восьмерку клубов, продолжающих борьбу в серии плей-офф. Увереннее всех начали соревнования футболисты команды «ЛенаЛесСервис» из Усть-Кута, одержавшие победы во всех поединках. В группе «А» первый этап турнира с одинаковым показателем в девять набранных очков завершили футболисты ангарской «Ангары», усольчане и ребята из поселка Вихоревка. С семью баллами из третьей отборочной группы борьбу за медали продолжили команды «Сибирь» (Михайловка) и иркутский «Байкал».К сожалению, ангарчане завершили борьбу за кубок победителей в стадии четвертьфинала, уступив черемховскому «Шахтеру» – 2:4. А до решающего поединка добрались юные футболисты из Усть-Кута и их сверстники из Черемховского района. Их поединок получился упорным и завершился победой команды «ЛенаЛесСервис» - 3:2. Мальчишки из «Сибири» (Михайловка) получили серебряные награды. Третье место у усольчан, одолевших черемховский «Шахтер» - 6:2.Победители соревнований будут представлять наш регион в первенстве Сибирского федерального округа.