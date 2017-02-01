Фото Дениса ДМИТРИЕВА

Ольга КНЯЗЕВА

Чемпионат проходил в Улан-Удэ два дня – 2 и 3 февраля. Участие в нём приняли 120 спортсменов в возрасте от 11 до 36 лет. Ангарск представляли воспитанники школы боевых искусств «Файтайгер» Дворца творчества детей и молодёжи. Тренер школы Денис ДМИТРИЕВ признаётся, что для многих ребят это первые соревнования такого уровня. Отборочные турниры проходили в ноябре. Из 40 претендентов 20 получили возможность выступать. А победа в чемпионате и первенстве СФО даёт возможность принять участие в соревнованиях на уровне страны, они пройдут в марте в Москве. Ангарск там будут представлять 4 спортсмена: ЗЕМСКАЯ Ольга, УРЕНКО Роман, ПАЛАГУТА Сергей и ТЕРСКИХ Алексей. Самому младшему из них, Сергею, всего 13 лет. Ушу занимается с 7 лет. Победа в чемпионате России подарит спортсменам путёвку на международные соревнования в Казани. Они пройдут в мае этого года., - Денис Дмитриев, тренер школы боевых искусств, старший тренер СФО по ушу-саньда, председатель спортивной федерации ушу Иркутской области уверен, что главное на соревнованиях – настроить ребят на победу.