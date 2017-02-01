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Великолепная шестёрка


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Сегодня, 11:18
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У боксеров Приангарья горячая пора – один официальный областной турнир сменяет другой, а лучшие спортсмены в составе региональной сборной начинают подготовку к соревнованиям Сибирского федерального округа.

Великолепная шестёрка
Этим маленьким боксёрам пока ещё прощаются закрытые глаза при встречных атаках соперника. Скоро тренеры научат их по-мужски держать удары.
Фото автора


В Черемхове на областное первенство на минувшей неделе собрались более двухсот юных боксеров, 2003-04 годов рождения. Определяли лучших в девятнадцати весовых категориях и попутно формировали очередную областную сборную. В шахтерском городе соревнования подобного уровня проводятся нечасто, поэтому эти боксерские смотрины здесь постарались провести на самом высоком уровне. Город был заклеен афишами, а в центре детского спорта, где проходили соревнования, за четыре дня побывало больше тысячи зрителей.

Очевидно, их поддержка в значительной степени сказалась на том, что хозяева соревнований на этом первенстве выступили более чем удачно. Помимо трех побед в весовых категориях 62, 65 и +76 килограммов, они заняли еще и семь призовых мест – один из лучших командных результатов среди всех участников.

Среди городов наибольшее число золотых медалей домой увезли воспитанники ангарских спортивных школ «Сибиряк» и «Ангара» - шесть. Похоже, это число становится счастливым для наших боксеров. Ведь две недели назад именно столько наград высшего достоинства они завоевали в Шелехове, на региональном первенстве среди юношей 1999-2000 годов рождения.

Среди спортсменов СДЮСШОР «Ангара» с золотыми медалями из Черемхова приехали Никита КЛЕЦКО (48 кг), Матвей ЛАГЕРЕВ (52 кг) и Евгений ПРЯДКО (56 кг). Для своей школы эти же награды завоевали боксеры СДЮСШОР «Сибиряк» Никита БАРАНОВ (33 кг), Максим ИЛЬИН (43 кг) и Ларион БУЙЛОВ. Еще девять юных ангарчан стали призерами первенства.

Игорь Григорьев, спортивный обозреватель газеты «Время»
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