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Все на лыжню!


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Сегодня, 11:31
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Все на лыжню!

Более 12 тыс. жителей Иркутской области примут участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Как 31 января 2017 года сообщило региональное министерство спорта со ссылкой на министра Илью Резника, восемь тыс. человек примут участие в гонке, которая состоится 11 февраля на лыжной базе ИрГАУ в поселке Молодежный Иркутского района, еще четыре тыс. человек выйдут на старт в муниципальных образованиях.

В «Лыжне России» могут принять участие все желающие, начиная с трехлетнего возраста. Для этого необходимо зарегистрироваться у мандатной комиссии по допуску участников, которая будет работать с 8 по 10 февраля 2017 года с 10:00 до 17:00 по адресу: г. Иркутск, ул. Баррикад, 81 (ОГКУ «Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта Иркутской области»). Узнать подробнее о регистрации можно по телефону: 8 (3952) 33-64-79. Кроме того, зарегистрироваться можно 11 февраля с 10:00 до 11:30 на месте проведения центрального старта.
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