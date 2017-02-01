.
,

21 ангарчанин в норме!


0

Вчера, 23:38
 Количество просмотров: 31
    

В ДЮСШОР «Ангара» прошла первая сдача нормативов

21 ангарчанин в норме!
Среди бегущих первых нет и отстающих.

Эта спортшкола выбрана в качестве одного из двух центров тестирования в АГО. Второй действует на базе ДЮЦ «Перспектива». Напомним, сдача норм ГТО возрождена по предложению Владимира ПУТИНА. Комплекс - норматив физической подготовки россиян. Грубо говоря, такой минимум физических упражнений и навыков на силу, гибкость и выносливость должен иметь каждый из нас.

С прошлого года ГТО внедрили во всех школах страны, в этом году - среди рабочей молодежи, студентов и служащих, а в 2018 году планируется охватить всё население. Заметим, организация этого мероприятия стоит недешево. На всё про всё в федеральном бюджете заложено в общей сложности 1,2 млрд. рублей.

У нас сдача норм ГТО проходит в спортзале, манеже, бассейне спортшколы «Ангара» и на улице. В 12.30 больше всего ангарчан в бассейне: на сдачу нормативов по плаванию выделен час, поэтому люди спешат. Причем они именно сдают норматив, а не просто пользуются возможностью бесплатно поплавать без справки.

В манеже народу немного, но день только начинается. Замечаем тут 53-летнего Владимира, работника АНХК, запомнившегося по участию в трезвом забеге 1 января. Только что закончивший упражнения на пресс 40-летний Дмитрий ШВЕЦОВ работает инженером-энергетиком на НПЗ. О сдаче норм ГТО он узнал в спорткомитете АНХК. Дмитрий ежегодно участвует в лыжных гонках на 5-километровую дистанцию в зачете НПЗ, занимал призовые места в гиревом спорте. К слову, наибольшую активность показывают именно работники АНХК, и в основном мужчины.

- Читал, что со временем студентам обещали прибавку к стипендии, а для рабочих вроде бы предусмотрены бонусы в дополнение к зарплате и несколько дней, продлевающих отпуск. У нас ничего этого пока нет. Я вот просто хочу испытать себя, на что способен. В целом инициатива правильная, направленная на оздоровление нации. Не всем же пиво пить да колоться, – говорит Анатолий ШАЙГОРОДОВ, выполняющий нормативы 7-й ступени для мужчин 30-39 лет. Обязательные виды включают бег 3 км, подтягивание или рывок гири 16 кг и наклон из положения стоя ниже скамьи. Еще четыре из пяти нужно выбрать по желанию: прыжок в длину с места, метание 700-граммового снаряда, бег на лыжах 5 км, плавание 50 м или стрельбу.

21 ангарчанин в норме!

На улице группа молодых мужчин - работники АНХК, «Ангарскцемента» и студенты АГТУ - готовится к 3-километровому забегу. Им предстоит пробежать вокруг стадиона пять кругов по 600 метров. Первым приходит парень под номером 27. Даже не запыхался!

Лариса СИДИНХЕ, главный специалист отдела по физической культуре и спорту управления по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации АГО, подчеркнула, что, несмотря на небольшое количество участников, на первое мероприятие пришли люди физически подготовленные, а не просто ради участия. Почти все они, по предварительным данным, сдали на золотой и серебряный значки.

Напомним, каждый желающий должен предварительно зарегистрироваться в Интернете на сайте гто.ру и заполнить небольшую анкету. Вам будет присвоен 11-значный индивидуальный номер. После сдачи норм ГТО протоколы автоматически разносятся по личным кабинетам, и участнику приходит смс о присвоении того или иного знака.

Ближайшая сдача норм ГТО пройдёт 18-19 марта. И позже -22-23 апреля, 3-4 июня, 29-30 июля, 9-10 сентября, 14-15 октября и 16-17 декабря. Время подготовиться, побегать кроссы и накачать пресс есть.

Оксана ТИХАЯ,
фото автора
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Русское оружие 6 - го поколения.
снайперы
Все новости категории

Спортивные новости
21 ангарчанин в норме!
Все на лыжню!
Великолепная шестёрка
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Золотые горы
«Скорую» не замечают
Пошли по дачам
Все новости категории

Общество
ЗЕЛЕНЬ С ГЛАЗАМИ
«Водоканал» вышел на улицу
Спасали по-настоящему
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (157)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru