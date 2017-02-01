21 ангарчанин в норме!

В ДЮСШОР «Ангара» прошла первая сдача нормативов



Оксана ТИХАЯ,

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С прошлого года ГТО внедрили во всех школах страны, в этом году - среди рабочей молодежи, студентов и служащих, а в 2018 году планируется охватить всё население. Заметим, организация этого мероприятия стоит недешево. На всё про всё в федеральном бюджете заложено в общей сложности 1,2 млрд. рублей.У нас сдача норм ГТО проходит в спортзале, манеже, бассейне спортшколы «Ангара» и на улице. В 12.30 больше всего ангарчан в бассейне: на сдачу нормативов по плаванию выделен час, поэтому люди спешат. Причем они именно сдают норматив, а не просто пользуются возможностью бесплатно поплавать без справки.В манеже народу немного, но день только начинается. Замечаем тут 53-летнего Владимира, работника АНХК, запомнившегося по участию в трезвом забеге 1 января. Только что закончивший упражнения на пресс 40-летний Дмитрий ШВЕЦОВ работает инженером-энергетиком на НПЗ. О сдаче норм ГТО он узнал в спорткомитете АНХК. Дмитрий ежегодно участвует в лыжных гонках на 5-километровую дистанцию в зачете НПЗ, занимал призовые места в гиревом спорте. К слову, наибольшую активность показывают именно работники АНХК, и в основном мужчины., – говорит Анатолий ШАЙГОРОДОВ, выполняющий нормативы 7-й ступени для мужчин 30-39 лет. Обязательные виды включают бег 3 км, подтягивание или рывок гири 16 кг и наклон из положения стоя ниже скамьи. Еще четыре из пяти нужно выбрать по желанию: прыжок в длину с места, метание 700-граммового снаряда, бег на лыжах 5 км, плавание 50 м или стрельбу.На улице группа молодых мужчин - работники АНХК, «Ангарскцемента» и студенты АГТУ - готовится к 3-километровому забегу. Им предстоит пробежать вокруг стадиона пять кругов по 600 метров. Первым приходит парень под номером 27. Даже не запыхался!Лариса СИДИНХЕ, главный специалист отдела по физической культуре и спорту управления по молодежной политике, физкультуре и спорту администрации АГО, подчеркнула, что, несмотря на небольшое количество участников, на первое мероприятие пришли люди физически подготовленные, а не просто ради участия. Почти все они, по предварительным данным, сдали на золотой и серебряный значки.Напомним, каждый желающий должен предварительно зарегистрироваться в Интернете на сайте гто.ру и заполнить небольшую анкету. Вам будет присвоен 11-значный индивидуальный номер. После сдачи норм ГТО протоколы автоматически разносятся по личным кабинетам, и участнику приходит смс о присвоении того или иного знака.Ближайшая сдача норм ГТО пройдёт 18-19 марта. И позже -22-23 апреля, 3-4 июня, 29-30 июля, 9-10 сентября, 14-15 октября и 16-17 декабря. Время подготовиться, побегать кроссы и накачать пресс есть.