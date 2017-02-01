13 тысяч человек приняли участие в гонке «Лыжня России»

– сказал, открывая соревнования, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.Он пожелал всем участникам лыжной гонки отличного настроения и бодрости духа.На дистанции 10 км первыми к финишу пришли Евгений Иванченко (Иркутск) иЕвгений был победителем гонки и в прошлом году. В забеге на 5 км лучшее время показали. Самыми опытными участниками соревнования признаны Константин Михайлович Познянский (1927 г.р.) и Марина Зотиковна Николаева (1930 г.р.). Самыми юными участниками стали Никита Уваров (2013 г.р.) и Варвара Волошина (2012 г.р.). Второй год подряд семья Киргизовых признана самой активной – на старт «Лыжни России – 2017» вышли 30 родственников. Семья Лака названа самой спортивной, они стартовали в количестве 7 человек.В VIP-забеге на дистанции 2017 метров приняли участие представители Правительства Иркутской области, федеральных структур власти, бизнес-сообщества, депутаты Государственной Думы России и Законодательного Собрания Иркутской области, представители генеральных консульств.Впервые трассу на Ангаре для гонки «Лыжня России» готовили с помощью финского ратрака PistenBully, которыйОтличное качество лыжни отметили практически все участники соревнований.

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