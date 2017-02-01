13 тысяч человек приняли участие в гонке «Лыжня России»

11 февраля на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета в пос. Молодежный Иркутского районного муниципального образования состоялись старты Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». По словам организаторов, эта гонка стала самой массовой за все годы проведения этих соревнований.– Почти 13 тысяч человек в Иркутской области вышли на старт XXXV гонки «Лыжня России». Она традиционно становится самым масштабным зимним мероприятием – настоящим спортивным праздником. Ежегодно наш регион присоединяется к таким массовым спортивным мероприятиям: «Лыжня России», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч». Эти состязания помогают укреплять здоровье, продвигают в массы здоровый образ жизни,
– сказал, открывая соревнования, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Он пожелал всем участникам лыжной гонки отличного настроения и бодрости духа.
На дистанции 10 км первыми к финишу пришли Евгений Иванченко (Иркутск) и Надежда Шуняева (Ангарск),
Евгений был победителем гонки и в прошлом году. В забеге на 5 км лучшее время показали Роман Романов (Ангарск) и Екатерина Морозова (Ангарск)
. Самыми опытными участниками соревнования признаны Константин Михайлович Познянский (1927 г.р.) и Марина Зотиковна Николаева (1930 г.р.). Самыми юными участниками стали Никита Уваров (2013 г.р.) и Варвара Волошина (2012 г.р.). Второй год подряд семья Киргизовых признана самой активной – на старт «Лыжни России – 2017» вышли 30 родственников. Семья Лака названа самой спортивной, они стартовали в количестве 7 человек.
В VIP-забеге на дистанции 2017 метров приняли участие представители Правительства Иркутской области, федеральных структур власти, бизнес-сообщества, депутаты Государственной Думы России и Законодательного Собрания Иркутской области, представители генеральных консульств.
Впервые трассу на Ангаре для гонки «Лыжня России» готовили с помощью финского ратрака PistenBully, который принадлежит фонду содействия развитию лыжного спорта в г. Ангарске.
Отличное качество лыжни отметили практически все участники соревнований.irkobl.ru