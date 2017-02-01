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13 тысяч человек приняли участие в гонке «Лыжня России»


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Сегодня, 10:35
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13 тысяч человек приняли участие в гонке «Лыжня России»

11 февраля на лыжной базе Иркутского государственного аграрного университета в пос. Молодежный Иркутского районного муниципального образования состоялись старты Всероссийской массовой гонки «Лыжня России». По словам организаторов, эта гонка стала самой массовой за все годы проведения этих соревнований.

– Почти 13 тысяч человек в Иркутской области вышли на старт XXXV гонки «Лыжня России». Она традиционно становится самым масштабным зимним мероприятием – настоящим спортивным праздником. Ежегодно наш регион присоединяется к таким массовым спортивным мероприятиям: «Лыжня России», «Кросс Нации», «Оранжевый мяч». Эти состязания помогают укреплять здоровье, продвигают в массы здоровый образ жизни, – сказал, открывая соревнования, Губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он пожелал всем участникам лыжной гонки отличного настроения и бодрости духа.

На дистанции 10 км первыми к финишу пришли Евгений Иванченко (Иркутск) и Надежда Шуняева (Ангарск), Евгений был победителем гонки и в прошлом году. В забеге на 5 км лучшее время показали Роман Романов (Ангарск) и Екатерина Морозова (Ангарск). Самыми опытными участниками соревнования признаны Константин Михайлович Познянский (1927 г.р.) и Марина Зотиковна Николаева (1930 г.р.). Самыми юными участниками стали Никита Уваров (2013 г.р.) и Варвара Волошина (2012 г.р.). Второй год подряд семья Киргизовых признана самой активной – на старт «Лыжни России – 2017» вышли 30 родственников. Семья Лака названа самой спортивной, они стартовали в количестве 7 человек.

В VIP-забеге на дистанции 2017 метров приняли участие представители Правительства Иркутской области, федеральных структур власти, бизнес-сообщества, депутаты Государственной Думы России и Законодательного Собрания Иркутской области, представители генеральных консульств.

Впервые трассу на Ангаре для гонки «Лыжня России» готовили с помощью финского ратрака PistenBully, который принадлежит фонду содействия развитию лыжного спорта в г. Ангарске. Отличное качество лыжни отметили практически все участники соревнований.

irkobl.ru
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