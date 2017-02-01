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Прими участие в интернет-акции «Олимпийское признание»


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Сегодня, 12:59
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Прими участие в интернет-акции «Олимпийское признание»

Жители Иркутской области могут принять участие во Всероссийской интернет-кампании «Олимпийское признание», которая запущена в честь Дня зимних видов спорта. Каждый может обратиться к любимым олимпийским чемпионам Рио-де-Жанейро и Сочи со словами признательности и получить их ответ.

Для этого необходимо зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и, указав любимого спортсмена, написать слова поддержки и признательности. Загрузить свою фотографию, видеообращение или картинку, посвященную герою своего обращения и опубликовать признание. После публикации необходимо дождаться ответ и при желании поделиться им на страницах соцсетей.

Анонс акции можно найти на сайте СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, кликнув на изображение знака Олимпийского комитета России на главной странице, в «подвале» сайта.

В муниципальных образованиях Иркутской области с 10 по 12 февраля прошел День зимних видов спорта, приуроченный к третьей годовщине проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в 2014 году в Сочи.

http://irkobl.ru/sites/minsport/news/228318/
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