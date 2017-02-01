Прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою среди кадетов

Армейским рукопашным боем кадеты занимаются с сентября 2015 года и уже достигли хороших результатов. Ребята постоянно участвуют в областных соревнованиях, недавно стали призерами на турнире в Красноярском крае.Победителями в возрастной категории 14-15 лет стали:В возрастной категории 16-17 лет:Большой вклад в развитие спорта в кадетском корпусе внес созданный в учреждении попечительский совет, в состав которого вошли различные организации города Иркутска и области, а также региональное Следственное управление СК России. В 2016 году в кадетском корпусе по европейским стандартам был построен новый спортзал, раздевалка и тренерская. Приобретен различный спортинвентарь.

Реклама