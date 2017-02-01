.
,

Прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою среди кадетов


0

Сегодня, 11:41
 Количество просмотров: 41
    

Прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою среди кадетов

В Иркутском кадетском корпусе состоялся первый турнир по Армейскому рукопашному бою среди воспитанников. В соревнованиях приняли участие 37 кадет от 14 до 17 лет в весовой категории от 45 до 80 кг. На мероприятие также присутствовали члены попечительского совета, родители и представители средств массовой информации.

Армейским рукопашным боем кадеты занимаются с сентября 2015 года и уже достигли хороших результатов. Ребята постоянно участвуют в областных соревнованиях, недавно стали призерами на турнире в Красноярском крае.

Победителями в возрастной категории 14-15 лет стали:

До 45 кг - Шиманский Владислав;
До 50 кг - Ковалев Никита;
До 60 кг - Фатеев Вадим;
До 65 кг - Дагаев Булат;
Свыше 70 кг - Бровкин Дмитрий.

В возрастной категории 16-17 лет:

До 55 кг - Филатов Алексей;
До 65 кг - Труфен Руслан;
До 70 кг - Иванов Сергей;
Свыше 80 кг - Акопян Леонид.

Большой вклад в развитие спорта в кадетском корпусе внес созданный в учреждении попечительский совет, в состав которого вошли различные организации города Иркутска и области, а также региональное Следственное управление СК России. В 2016 году в кадетском корпусе по европейским стандартам был построен новый спортзал, раздевалка и тренерская. Приобретен различный спортинвентарь.

СУ СКР по Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Русское оружие 6 - го поколения.
Все новости категории

Спортивные новости
Три медали на первенстве СФО по боксу среди юношей
Волейболистки «Ангары» лидируют на чемпионате России
Прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою среди кадетов
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Похитила у "Юных исследователей" 50 тысяч рублей
Хозяйка салона задержала похитителя норковой шубы
Спасение большегруза, попавшего в снежную ловушку
Все новости категории

Общество
В Приангарье начался набор в Школу вожатых
Чемпионат «Молодые профессионалы» проходит в Иркутске
Утверждён логотип 80-летнего юбилея Иркутской области
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (176)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru