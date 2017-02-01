Прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою среди кадетов

В Иркутском кадетском корпусе состоялся первый турнир по Армейскому рукопашному бою среди воспитанников. В соревнованиях приняли участие 37 кадет от 14 до 17 лет в весовой категории от 45 до 80 кг. На мероприятие также присутствовали члены попечительского совета, родители и представители средств массовой информации.
Армейским рукопашным боем кадеты занимаются с сентября 2015 года и уже достигли хороших результатов. Ребята постоянно участвуют в областных соревнованиях, недавно стали призерами на турнире в Красноярском крае.
Победителями в возрастной категории 14-15 лет стали:До 45 кг - Шиманский Владислав;
До 50 кг - Ковалев Никита;
До 60 кг - Фатеев Вадим;
До 65 кг - Дагаев Булат;
Свыше 70 кг - Бровкин Дмитрий.
В возрастной категории 16-17 лет:
До 55 кг - Филатов Алексей;
До 65 кг - Труфен Руслан;
До 70 кг - Иванов Сергей;
Свыше 80 кг - Акопян Леонид.
Большой вклад в развитие спорта в кадетском корпусе внес созданный в учреждении попечительский совет, в состав которого вошли различные организации города Иркутска и области, а также региональное Следственное управление СК России. В 2016 году в кадетском корпусе по европейским стандартам был построен новый спортзал, раздевалка и тренерская. Приобретен различный спортинвентарь.СУ СКР по Иркутской области