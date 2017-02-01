Волейболистки «Ангары» лидируют на чемпионате России

Волейболистки «Ангары» остаются лидерами результативной таблицы по итогам четвертого тура чемпионата России 2017 года среди женских команд Высшей лиги «Б» 3 подгруппы зоны Сибири и Дальнего Востока. Четвертый тур проходил в Иркутске с 8 по 12 февраля. Финальную игру команда «Ангара» выиграла у ОмьСибГУОР со счетом 3:0.
За четвертый тур иркутская команда выиграла у барнаульского «Алтая» со счетом 3:0. С таким же счетом иркутские волейболистки одержали победу над «Юностью» из Красноярска. Со счетом 3:2 в пользу «Ангары» закончилась игра с читинской командой «Забайкалка».
В результативной таблице «Ангара» держится на первом месте, набрав 45 очков. Пятый тур чемпионата России пройдет с 1 по 5 марта в Омске.