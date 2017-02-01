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Три медали на первенстве СФО по боксу среди юношей


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Сегодня, 12:46
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Три медали на первенстве СФО по боксу среди юношей

Спортсмены Иркутской области завоевали три медали на первенстве Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет, которое проходило с 6 по 12 февраля в Минусинске в Красноярском крае. В соревнованиях приняли участие более 120 боксеров из 12 сибирских регионов.

Иркутянин Василий Каверин занял первое место в весовой категории 75 кг. В финале он встретился с шелеховским боксером Никитой Апрелковым, который стал серебряным призером турнира. Еще одну серебряную медаль завоевал ангарчанин Анатолий Попов в весовой категории свыше 80 кг.

По итогам турнира Василий Каверин отобрался на первенство России по боксу, которое с 5 по 10 апреля пройдет во Владикавказе.

Напомним, Василий Каверин – член сборной команды России, серебряный призер первенства Европы по боксу. Тренером спортсмена является Аркадий Казюка. Никита Апрелков занимается под руководством Андрея Казимиренко. Анатолий Попов тренируется у Юрия Моглиценко

Минспорта Иркутской области
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