Три медали на первенстве СФО по боксу среди юношей

Иркутянин Василий Каверин занял первое место в весовой категории 75 кг. В финале он встретился с шелеховским боксером Никитой Апрелковым, который стал серебряным призером турнира. Еще одну серебряную медаль завоевалв весовой категории свыше 80 кг.По итогам турнира Василий Каверин отобрался на первенство России по боксу, которое с 5 по 10 апреля пройдет во Владикавказе.Напомним, Василий Каверин – член сборной команды России, серебряный призер первенства Европы по боксу. Тренером спортсмена является Аркадий Казюка. Никита Апрелков занимается под руководством Андрея Казимиренко. Анатолий Попов тренируется у Юрия Моглиценко

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