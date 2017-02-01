Три медали на первенстве СФО по боксу среди юношей

Спортсмены Иркутской области завоевали три медали на первенстве Сибирского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет, которое проходило с 6 по 12 февраля в Минусинске в Красноярском крае. В соревнованиях приняли участие более 120 боксеров из 12 сибирских регионов.
Иркутянин Василий Каверин занял первое место в весовой категории 75 кг. В финале он встретился с шелеховским боксером Никитой Апрелковым, который стал серебряным призером турнира. Еще одну серебряную медаль завоевал ангарчанин Анатолий Попов
в весовой категории свыше 80 кг.
По итогам турнира Василий Каверин отобрался на первенство России по боксу, которое с 5 по 10 апреля пройдет во Владикавказе.
Напомним, Василий Каверин – член сборной команды России, серебряный призер первенства Европы по боксу. Тренером спортсмена является Аркадий Казюка. Никита Апрелков занимается под руководством Андрея Казимиренко. Анатолий Попов тренируется у Юрия МоглиценкоМинспорта Иркутской области