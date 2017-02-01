Две бронзовые медали на V этапе Кубка СКР

На дистанции 500 метров Екатерина показала время 42,44 секунды. Второй результат на этой дистанции у Ксении Волоховой из Краснодарского края, первое место – у Милены Сырниковой из Санкт-Петербурга.Забег на 3000 метров Екатерина Слоева пробежала за 5 минут 00,51 секунды. Кристина Вотчал из Свердловской области оказалась на втором месте, Мария Козлова из республики Коми – на первом.- рассказала старший тренер Иркутской области по конькобежному спорту Оксана Равилова.Финальный VI этап Кубка СКР состоится с 28 февраля по 3 марта в Москве.

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