Две бронзовые медали на V этапе Кубка СКР

Иркутская спортсменка Екатерина Слоева завоевала две бронзовые медали на V этапе Кубка Союза конькобежцев России (СКР). Всероссийские соревнования по конькобежному спорту прошли с 11 по 12 февраля в Кирове.
На дистанции 500 метров Екатерина показала время 42,44 секунды. Второй результат на этой дистанции у Ксении Волоховой из Краснодарского края, первое место – у Милены Сырниковой из Санкт-Петербурга.
Забег на 3000 метров Екатерина Слоева пробежала за 5 минут 00,51 секунды. Кристина Вотчал из Свердловской области оказалась на втором месте, Мария Козлова из республики Коми – на первом.«Всего в Кубке Союза конькобежцев России шесть этапов. На первом этапе в Коломне Екатерина также взяла бронзовую медаль на 3000 метров, на втором и третьем этапах в Челябинске второе и третье место на 500 и 1000 метров. По рейтингу Екатерина сейчас в шестерке сильнейших спортсменов страны, что дает ей все шансы попасть в молодежную сборную России»,
- рассказала старший тренер Иркутской области по конькобежному спорту Оксана Равилова.
Финальный VI этап Кубка СКР состоится с 28 февраля по 3 марта в Москве.Фото: ozero.ruМинспорта Иркутской области