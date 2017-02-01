Ангарчанин стал вторым на Всероссийских соревнованиях по скалолазанию

Ангарский спортсмен Кирилл Белянкин занял второе место на Всероссийских юношеских соревнованиях по скалолазанию, которые 13 февраля завершились в Тюмени. В соревнованиях приняли участие около 700 юных спортсменов из 35 субъектов России.Кирилл Белянкин стал серебряным призером в дисциплине «трудность» среди мальчиков 10-13 лет. Это первая медаль в подростковой группе за всю историю скалолазания Иркутской области. Кирилл занимается в спортшколе «Спарта» в Ангарске у тренеров Дениса и Екатерины Веретениных.Еще три финалиста дисциплины «трудность» также неплохо смотрелись на финальных трассах: Валерия Веретенина – шестое место (девочки 10-13 лет, Ангарск), Варвара Бут – шестое место (девушки 16-17 лет, Иркутск), Илья Дульский – седьмое место (мальчики 10-13 лет, Иркутск).В итоге команда Иркутской области впервые заняла шестое место в командном зачете в дисциплине «трудность» из 35 субъектов РФ, принимающих участие в соревнованиях.Следующие старты будут проходить с 29 марта по 2 апреля в Калининграде. Там пройдут первенство России в дисциплине «трудность» и Всероссийские юношеские соревнования в дисциплинах «скорость» и «боулдеринг». От Иркутской области на них заявлено семь человек, в том числе и Кирилл Белянкин.