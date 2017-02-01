Они становятся для многих мальчишек трамплином к будущим успехам в турнирах уже более серьезного уровня. Около ста мальчишек, 2004-2006 годов рождения, выясняли отношения в тринадцати весовых категориях. Если подсчитать количество занятых первых мест, то в этом году преимущество имели борцы «Сибири». Отличились Владимир ГАЛЬЦЕВ (25 кг), Владислав ПРОЦКО (27 кг), Данил БАРАНЦОВ (29 кг), Владимир ЗУБКОВ (32 кг), Роман АРШАНОВ (35 кг), Роман МИШАКОВ (38 кг), Самвел ИСРАЕЛЯН (46 кг), Михаил ВОЛОЖАНИН (50 кг), Назар ЖЕН-ХО (63 кг) и Роберт НЕПОМНЯЩИХ (+63 кг).На счету борцов «Ермака» победы в своих категориях одержали Алан ТОТРОВ (42 кг), Дмитрий КЛОЧКОВ (54 кг) и Олег ЧЕРНИГОВСКИЙ (58 кг).

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