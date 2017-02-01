Золотая Диана

Три сотни боксеров гостили в Минусинске на прошлой неделе на первенстве Сибирского федерального округа. Победителей в своих весовых категориях здесь определяли не только юноши, но и девушки. Причем сразу в трех возрастных группах: среди девушек, 2001-2002 годов, юниорок 17-18 лет и в группе женщин с довольно большим возрастным диапазоном - от 19 и до 40 лет.
В самой младшей из групп Ангарск получил единственную золотую медаль. Её завоевала воспитанница СДЮСШОР «Ангара» Диана ГАВРИЛОВА, ставшая победительницей первенства в весовой категории до 46 килограммов. У юниорок бронзовую награду получила Елена ЛАШИНА, а в женской группе ее вручили Айдай МАДИМАРОВОЙ. Обе девушки занимаются в СДЮСШОР «Сибиряк»...
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