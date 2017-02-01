Золотая Диана

В самой младшей из групп Ангарск получил единственную золотую медаль. Её завоевала воспитанница СДЮСШОР «Ангара» Диана ГАВРИЛОВА, ставшая победительницей первенства в весовой категории до 46 килограммов. У юниорок бронзовую награду получила Елена ЛАШИНА, а в женской группе ее вручили Айдай МАДИМАРОВОЙ. Обе девушки занимаются в СДЮСШОР «Сибиряк»...

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