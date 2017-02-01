Устали отдыхать?

Фото Николая СТЕРНИНА

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в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Игорь ГРИГОРЬЕВ

Возможность подняться выше в турнирной таблице календарь соревнований нашей команде предоставил – четыре заключительных матча она играет в домашних стенах. Но и этот фактор имеет значение лишь в случае, если коллектив настроен на максимальный результат и знает, как его добиться. Первый поединок с чеховской «Звездой» заставил в этом усомниться. Очередной ушат холодной воды вылился на поклонников команды в Ангарске – 0:2 после первого игрового отрезка. А ведь гости ничего выдающегося в своей игре не продемонстрировали.Хорошо обученная молодая армейская команда отбегала весь поединок на максимальных скоростях, успевая почти всей пятеркой возвращаться в оборону. Гости продемонстрировали хорошую тактическую выучку, а первую шайбу забросили так, словно только накануне перечитали хоккейный учебник...