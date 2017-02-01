Соревнования по зимнему двоеборью среди силовиков

В первый день соревновались в стрельбе из боевого оружия. Во второй день прошли лыжные гонки (свободный стиль — мужчины - 15 км, женщины — 5 км). Результат, показанный участниками в стрельбе и лыжной гонке, переводился в очки по специальной таблице. По итогам двух дней соревнований в командном зачете места распределились следующим образом:Мужчины:Женщины:Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами.

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