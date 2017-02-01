Соревнования по зимнему двоеборью среди силовиков

16–17 февраля 2017 года прошел очередной этап Комплексной спартакиады Иркутского регионального отделения «Динамо». Соревнования проводились в тире Восточно-Сибирского института МВД России и на лыжной базе ИРО «Динамо». Зимнее двоеборье составляют лыжные гонки и две серии скоростной стрельбы с «подбежкой» по мишени. За звание лучших боролись более 60 спортсменов из 11 команд ФСБ, МВД, Росгвардии и таможни Иркутской области.
В первый день соревновались в стрельбе из боевого оружия. Во второй день прошли лыжные гонки (свободный стиль — мужчины - 15 км, женщины — 5 км). Результат, показанный участниками в стрельбе и лыжной гонке, переводился в очки по специальной таблице. По итогам двух дней соревнований в командном зачете места распределились следующим образом: 1-е место — команда ВСИ МВД России
2-е место — команда войсковой части № 6531 войск национальной гвардии России по Иркутской области
3-е место — команда ГУ МВД России по Иркутской области
Мужчины: 1-е место — Евгений Иванченко, ВСИ МВД России
2-е место — Кирилл Лузгин, ВСИ МВД России
3-е место — Алексей Скосырский, войсковая часть войск № 6531 национальной гвардии России по Иркутской области.
Женщины: 1-е место — Марина Филиппова, войсковая часть войск национальной гвардии России по Иркутской области
2-е место — Кристина Лазарева, ВСИ МВД России
3-е место — Светлана Трухина, Иркутская таможня
Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и грамотами.