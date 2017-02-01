Чемпион России по стрельбе из пневматического пистолета из Иркутска

В квалификации Артём показал результат 580 очков из 600 возможных, а в финале попал 242,6 очка. При этом в финале Артём установил рекорд России, впервые участвуя в чемпионате страны по стрельбе из пневматического оружия. Прежде спортсмен выигрывал только первенства России и Европы.Серебряную медаль завоевал заслуженный мастер спорта, призёр чемпионатов мира и этапов Кубка мира Владимир Гончаров из Санкт-Петербурга. В квалификации Владимир также показал результат 580 очков, а в финале уступил Артёму всего 0,5 очка, попав 242,1. Третье место занял заслуженный мастер спорта из Архангельской области, победитель и призёр чемпионатов Европы, финалов и этапов Кубка мира Леонид Екимов, попавший 579 очков в квалификации и 222,1 в финале.По итогам чемпионата России Артем Черноусов включен в состав сборной команды России для участия в чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия, который состоится с 6 по 12 марта в Словении.Артём Черноусов является мастером спорта России. Он занимается в спортивной школе олимпийского резерва «Приангарье» у заслуженного тренера России Галины Корзун.Фото: