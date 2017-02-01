Вторые по кёрлингу

Турнир проходил в Красноярске и собрал 14 команд из семи сибирских регионов. Иркутскую область представляли три команды. В шаге от пьедестала остановилась команда Николая Лысакова, в составе которой также Александр Сокикас, Лия Хомасуридзе и Мария Хомасуридзе. Третья команда Иркутской области в составе Никиты Демидова, Андрея Шевченко, Валерии Денисенко, Натальи Артюх заняла пятое место.Как отметила тренер команд Анна Трухина, Иркутскую область представляли ребята в возрасте от 13 до 17 лет, у остальных регионов были спортсмены старше 25 лет. Первое и третье места на чемпионате Сибирского федерального округа заняли команды Красноярского края.Напомним, следующие старты у иркутских спортсменов в Новосибирске, где пройдет чемпионат Сибирского федерального округа по классическому кёрлингу с 1 по 5 марта. Затем спортсмены будут участвовать в Сочи в финале VIII зимней Спартакиады учащихся России (с 14 по 19 марта) и первенстве России по кёрлингу среди юношей и девушек до 22 лет (с 22 марта по 1 апреля).