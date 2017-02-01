Отстрелялись

- признался нашей газете победитель Евгений БУЙНИЦКИЙ. -В Ангарске секции по стрельбе из лука нет. В Иркутске тренировки проходят по субботам, но мало кто из ангарчан на них ездит. Тем не менее из нескольких десятков инвалидов со всей области Женя показал лучший результат, Анатолий МОКИН занял второе место, Ольга ПОПОВА – третье. Они в очередной раз доказали, что ограничения в здоровье не мешают достигать высоких результатов в спорте.

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