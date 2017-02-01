Отстрелялись

19 февраля в Иркутске, во Дворце спорта «Труд», прошли областные соревнования по стрельбе из лука среди инвалидов. Среди новичков весь пьедестал почета заняли ангарчане.
Ангарская команда лучников. В инвалидной коляске Анатолий МОКИН, справа от него Евгений БУЙНИЦКИЙ, слева - Ольга ПОПОВА.
Фото предоставлено Евгением БУЙНИЦКИМ
- Я первый раз стрелял из лука, - признался нашей газете победитель Евгений БУЙНИЦКИЙ. - На соревнованиях участников разделили на профессионалов и тех, кто лук в руках держит редко.
В Ангарске секции по стрельбе из лука нет. В Иркутске тренировки проходят по субботам, но мало кто из ангарчан на них ездит. Тем не менее из нескольких десятков инвалидов со всей области Женя показал лучший результат, Анатолий МОКИН занял второе место, Ольга ПОПОВА – третье. Они в очередной раз доказали, что ограничения в здоровье не мешают достигать высоких результатов в спорте.