Четырнадцать наград



... Полный текст статьи читайте

в печатном выпуске газеты ВРЕМЯ

Подписаться можно по т. 52-29-55

А также на нашем сайте angvremya.ru

На этот раз выявить призеров первенства Приангарья в областном центре, в Академии спортивной борьбы имени Константина ВЫРУПАЕВА, собрались воспитанники спортивных школ, 2001-02 годов рождения, одновременно сформировавшие очередную сборную, которой предстоит в марте выступить на первенстве Сибирского федерального округа в Омске.Юные борцы определяли призеров в одиннадцати весовых категориях, и по количеству наград высшего достоинства всех опередили иркутяне. Усилиями спортивных школ «Спарта», «Россия» и ДЮСШ-6 они получили пять золотых медалей из одиннадцати разыгранных...