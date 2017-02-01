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Четырнадцать наград


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Вчера, 11:19
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Федерация спортивной борьбы Иркутской области завершает череду официальных региональных соревнований среди спортсменов греко-римского стиля.

На этот раз выявить призеров первенства Приангарья в областном центре, в Академии спортивной борьбы имени Константина ВЫРУПАЕВА, собрались воспитанники спортивных школ, 2001-02 годов рождения, одновременно сформировавшие очередную сборную, которой предстоит в марте выступить на первенстве Сибирского федерального округа в Омске.
Юные борцы определяли призеров в одиннадцати весовых категориях, и по количеству наград высшего достоинства всех опередили иркутяне. Усилиями спортивных школ «Спарта», «Россия» и ДЮСШ-6 они получили пять золотых медалей из одиннадцати разыгранных...

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