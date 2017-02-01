Проводили зиму

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Это раньше подобные турниры на снегу были единственной возможностью для любителей футбола поддержать свою форму в зимние месяцы. Сегодня же, когда мини-футбол в зале уже давно стал самостоятельным видом спорта, желающих в мороз и при пронизывающем ветре гонять мяч на заснеженном поле заметно поубавилось. Но они все-таки ещё есть, и нынешней зимой борьбу за кубок «Зимний мяч» повели одиннадцать городских команд.Никаких неожиданностей предварительные игры не принесли, ведь на протяжении последних лет уже сформировалась группа клубов, в основном и ведущих борьбу за трофей. Четверка полуфиналистов предсказывалась как бы заранее, а вот дальнейшее развитие событий могло принести сюрпризы.Правда, на этот раз всё оказалось куда очевиднее. В полуфинальных играх «Фортуна» переиграла «ППЖТ» - 4:1, а «Буревестнику» выйти в финал помог единственный гол, забитый в ворота «Маяка»...