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Проводили зиму


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Вчера, 11:24
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Проводили зиму
Именно этот удар игрока команды «Фортуна» и стал победным в финальном матче за кубок «Зимний мяч».

Новый футбольный сезон ещё не начался, а первый городской турнир уже завершен. Традиционно в феврале стал известен обладатель кубка «Зимний мяч», стартовавший в прошлом году.

Это раньше подобные турниры на снегу были единственной возможностью для любителей футбола поддержать свою форму в зимние месяцы. Сегодня же, когда мини-футбол в зале уже давно стал самостоятельным видом спорта, желающих в мороз и при пронизывающем ветре гонять мяч на заснеженном поле заметно поубавилось. Но они все-таки ещё есть, и нынешней зимой борьбу за кубок «Зимний мяч» повели одиннадцать городских команд.
Никаких неожиданностей предварительные игры не принесли, ведь на протяжении последних лет уже сформировалась группа клубов, в основном и ведущих борьбу за трофей. Четверка полуфиналистов предсказывалась как бы заранее, а вот дальнейшее развитие событий могло принести сюрпризы.
Правда, на этот раз всё оказалось куда очевиднее. В полуфинальных играх «Фортуна» переиграла «ППЖТ» - 4:1, а «Буревестнику» выйти в финал помог единственный гол, забитый в ворота «Маяка»...

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