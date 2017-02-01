На ринге в «Труде»

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Лучшие боксеры области определялись сразу в двух возрастных категориях – в первенстве среди юниоров и в чемпионате среди взрослых. Соревнования были посвящены победителю кубка Европы, мастеру спорта международного класса Борису КАНДЕРУ и вызвали интерес у любителей спорта.Нужно сразу отметить, что оба турнира прошли под знаком превосходства иркутских боксеров, собравших самый внушительный урожай золотых медалей.В турнире воспитанников спортивных школ, 1999-2000 годов рождения, они победили в пяти весовых категориях из девяти. Дважды награды высшего достоинства в этой возрастной группе вручались боксерам СДЮСШОР «Сибиряк». Их получили Евгений КОНЕВ (56 кг) и Владимир ТУЧАК (60 кг). До решающих поединков добрались Петр ВАНДЮ, Николай БАРТАНОВ (Одинск) и Роман ЛОСЕВ, которые завоевали награды серебряного достоинства.