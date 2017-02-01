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Нужна стабильность


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Вчера, 11:29
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Команды, участвовавшие в регулярном чемпионате ВХЛ, в минувшую пятницу теперь уже окончательно определились со своими местами в турнирной таблице, которая одних отправила в досрочный отпуск, а других разбила на пары первой стадии серии плей-офф.

Наверняка ангарские любители хоккея вздохнули с облегчением, когда узнали, что тринадцатое место, занятое «Ермаком», оказалось не таким уж несчастливым, определив соперником для ангарской команды «Спутник» из Нижнего Тагила, а не отправило её в гости к клубам первой тройки, которые сейчас выглядят заметно сильнее всех остальных.
Впрочем, предстоящие встречи с еще одной «оранжевой» командой лёгкой жизни не обещают, а вот острое соперничество гарантируют. Ведь если вспомнить поединки этих коллективов в последние годы, то при очевидном равенстве их сил скучными они никогда не были. Одно беспокоит – уж больно нестабильной выглядит сейчас игра «Ермака», и домашние матчи последней серии это подтверждают.
«СКА-Нева» триумфально проехал по казахстанско-сибирскому маршруту, обыграв своих главных конкурентов, и лишь в Ангарске не добрал одного очка. «Ермак» в этой встрече выглядел мобилизованным, и хотя в мастерстве, временами это было заметно, уступал хоккеистам из северной столицы, разгуляться на своем льду грозному сопернику не позволил.
Защитные порядки ангарской команды в этот день были выстроены надежно, а хоккеисты продемонстрировали высокий бойцовский дух. Единственной пострадавшей стороной можно считать болельщиков – зрелищности поединку явно не хватало, за шестьдесят минут ни одной заброшенной шайбы они так и не увидели.
Зато через день «Ермак» повеселился вволю – «прогулявший» два хоккейных урока в Караганде и в Усть-Каменогорске «Буран» в Сибирь все-таки решил съездить. Да и то, очевидно, только для того, чтобы окончательно не испортить отношения с руководством федерации, которая впервые столкнулась с фактом сознательной неявки команды на календарные матчи.

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