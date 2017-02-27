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20 мячей в собственные ворота


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27 февраля 2017
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В матче чемпионата России по хоккею с мячом, прошедшем в Архангельске, обе команды 20 раз поразили собственные ворота, сообщает "Спорт-экспресс".


Первый тайм встречи между "Водником" из Архангельска и иркутской "Байкал-Энергией" завершился со счетом 0:0. Во второй половине матча команды забили в общей сложности 20 мячей сами себе, причем в составе "Водника" 11 голами в собственные ворота "отличился" один игрок.


По результатам матча, который закончился со счетом 11:9 в пользу гостей, "Водник" с тремя очками расположился на шестой строчке турнирной таблицы, а иркутская "Байкал-Энергия", набрав 24 балла, вышла на второе место.
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