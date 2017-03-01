Итоги «Ангарского марафона – 2017»

«Ангарский марафон» предусматривал следующие лыжные дистанции для участников: на 50, 30, 20 км, а также была организована «свободная гонка», где любой желающий мог выступить на дистанции 5 км. На пятикилометровую трассу вышло около 120 человек, в основном, дети.В абсолютном зачете на дистанции 50 км среди мужчинНа дистанции 30 кмНа дистанции 20 км первое место занялСреди женщин на дистанции 30 км в абсолютном зачете победилавторое место занялазамкнула тройку лидеровНа дистанции 20 км первой пришлавторое место заняла еще однатретьей сталаОрганизаторами мероприятия выступают администрация Ангарского городского округа и оргкомитет мероприятий БАМ. Более подробная информация на сайте: http://alpmarathon.ru.Напомним, что уже 19 марта на станции Огоньки ВСЖД в Шелеховском районе стартует ключевое событие престижной серии спортивных состязаний в видах спорта на выносливость в Иркутской области – «Мероприятия БАМ» лыжный марафон БАМ @Russialoppet, который соберет сильнейших лыжников со всей России.Фото: http://liveangarsk.ru