.
,

Итоги «Ангарского марафона – 2017»


0

Вчера, 12:34
 Количество просмотров: 56
    

Итоги «Ангарского марафона – 2017»

На территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» 25 февраля прошел «Ангарский марафон – 2017», который открыл серию престижных спортивных мероприятий Большого Альпинистского Марафона. На старт марафонских дистанций вышло около 150 лыжников.

«Ангарский марафон» предусматривал следующие лыжные дистанции для участников: на 50, 30, 20 км, а также была организована «свободная гонка», где любой желающий мог выступить на дистанции 5 км. На пятикилометровую трассу вышло около 120 человек, в основном, дети.

В абсолютном зачете на дистанции 50 км среди мужчин первое место занял иркутянин Евгений Иванченко, вторым стал Петр Дейкин из Усолья-Сибирского, третье место – у Александра Томилова из Иркутска. На дистанции 30 км лучшим стал Роман Романов, вторым пришел Михаил Рыжков, третье место занял Ролан Попов. Все спортсмены являются представителями Ангарска. На дистанции 20 км первое место занял ангарчанин Александр Сапунов, вторым стал Никита Чурахин из Ангарска, третье место – у Андрея Кузовлева из Братска.

Среди женщин на дистанции 30 км в абсолютном зачете победила Людмила Досаева из Ангарска, второе место заняла Елена Кравченко из Шелехова, замкнула тройку лидеров Анна Кузнецова из Иркутска. На дистанции 20 км первой пришла Екатерина Морозова из Ангарска, второе место заняла еще одна ангарчанка Ольга Малыгина, третьей стала Софья Король из Улькана.

Организаторами мероприятия выступают администрация Ангарского городского округа и оргкомитет мероприятий БАМ. Более подробная информация на сайте: http://alpmarathon.ru.

Напомним, что уже 19 марта на станции Огоньки ВСЖД в Шелеховском районе стартует ключевое событие престижной серии спортивных состязаний в видах спорта на выносливость в Иркутской области – «Мероприятия БАМ» лыжный марафон БАМ @Russialoppet, который соберет сильнейших лыжников со всей России.

Фото: http://liveangarsk.ru

Минспорта Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
В складчину
Итоги первенства области по тяжелой атлетике среди юниоров
Братья Кузнецовы стали лидерами в турнире по тхэквондо
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________ ________________________

Происшествия
Жертвы гололёда
Служебная собака Байкал помогла раскрыть преступление
Поставили на поток
Все новости категории

Общество
БЕЗ ЗАДОРА
Одного желания
Деятели культуры области получат гранты Президента РФ
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (9)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru