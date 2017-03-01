Итоги «Ангарского марафона – 2017»

На территории лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» 25 февраля прошел «Ангарский марафон – 2017», который открыл серию престижных спортивных мероприятий Большого Альпинистского Марафона. На старт марафонских дистанций вышло около 150 лыжников.
«Ангарский марафон» предусматривал следующие лыжные дистанции для участников: на 50, 30, 20 км, а также была организована «свободная гонка», где любой желающий мог выступить на дистанции 5 км. На пятикилометровую трассу вышло около 120 человек, в основном, дети.
В абсолютном зачете на дистанции 50 км среди мужчин первое место занял иркутянин Евгений Иванченко, вторым стал Петр Дейкин из Усолья-Сибирского, третье место – у Александра Томилова из Иркутска.
На дистанции 30 км лучшим стал Роман Романов, вторым пришел Михаил Рыжков, третье место занял Ролан Попов. Все спортсмены являются представителями Ангарска.
На дистанции 20 км первое место занял ангарчанин Александр Сапунов, вторым стал Никита Чурахин из Ангарска, третье место – у Андрея Кузовлева из Братска.
Среди женщин на дистанции 30 км в абсолютном зачете победила Людмила Досаева из Ангарска,
второе место заняла Елена Кравченко из Шелехова,
замкнула тройку лидеров Анна Кузнецова из Иркутска.
На дистанции 20 км первой пришла Екатерина Морозова из Ангарска,
второе место заняла еще одна ангарчанка Ольга Малыгина,
третьей стала Софья Король из Улькана.
Организаторами мероприятия выступают администрация Ангарского городского округа и оргкомитет мероприятий БАМ. Более подробная информация на сайте: http://alpmarathon.ru.
Напомним, что уже 19 марта на станции Огоньки ВСЖД в Шелеховском районе стартует ключевое событие престижной серии спортивных состязаний в видах спорта на выносливость в Иркутской области – «Мероприятия БАМ» лыжный марафон БАМ @Russialoppet, который соберет сильнейших лыжников со всей России.
Фото: http://liveangarsk.ruМинспорта Иркутской области