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Братья Кузнецовы стали лидерами в турнире по тхэквондо


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Вчера, 12:45
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Братья Кузнецовы стали лидерами в турнире по тхэквондо

Иркутские спортсмены Роман и Олег Кузнецовы стали лидерами международного турнира по тхэквондо «FUJAIRAH OPEN 2017». Соревнования прошли с 23 по 25 февраля в городе Фуджарах (Объединенные Арабские Эмираты).

В весовой категории свыше 87 килограммов Олег завоевал золотую медаль, Роман – серебряную награду. Бронзовыми призерами турнира стали также российские спортсмены – Эмиль Хадеев из Челябинска и Юрий Кириченко из Краснодара.

«Следующий старт у наших ребят в конце апреля – Кубок президента ВТФ, который пройдет в Греции. Кроме братьев Кузнецовых, туда отправится еще один иркутский спортсмен Иван Морозов. Олег и Иван на этих соревнованиях будут пробовать пробиться на чемпионат мира по тхэквондо, так как этот турнир является отборочным. Роман уже автоматически получил путевку, набрав рейтинговые очки», - рассказала исполнительный директор Федерации тхэквондо Иркутской области Татьяна Палкина.

Минспорта Иркутской области
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