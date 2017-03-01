Братья Кузнецовы стали лидерами в турнире по тхэквондо

Иркутские спортсмены Роман и Олег Кузнецовы стали лидерами международного турнира по тхэквондо «FUJAIRAH OPEN 2017». Соревнования прошли с 23 по 25 февраля в городе Фуджарах (Объединенные Арабские Эмираты).
В весовой категории свыше 87 килограммов Олег завоевал золотую медаль, Роман – серебряную награду. Бронзовыми призерами турнира стали также российские спортсмены – Эмиль Хадеев из Челябинска и Юрий Кириченко из Краснодара.
«Следующий старт у наших ребят в конце апреля – Кубок президента ВТФ, который пройдет в Греции. Кроме братьев Кузнецовых, туда отправится еще один иркутский спортсмен Иван Морозов. Олег и Иван на этих соревнованиях будут пробовать пробиться на чемпионат мира по тхэквондо, так как этот турнир является отборочным. Роман уже автоматически получил путевку, набрав рейтинговые очки», - рассказала исполнительный директор Федерации тхэквондо Иркутской области Татьяна Палкина.