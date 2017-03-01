Братья Кузнецовы стали лидерами в турнире по тхэквондо

В весовой категории свыше 87 килограммовБронзовыми призерами турнира стали также российские спортсмены – Эмиль Хадеев из Челябинска и Юрий Кириченко из Краснодара.- рассказала исполнительный директор Федерации тхэквондо Иркутской области Татьяна Палкина.