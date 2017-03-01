.
,

Итоги первенства области по тяжелой атлетике среди юниоров


+1

Вчера, 13:02
 Количество просмотров: 72
    

Итоги первенства области по тяжелой атлетике среди юниоров

Спортсмены Зимы заняли первое общекомандное место на первенстве Иркутской области по тяжелой атлетике среди юношей до 16 лет, которое 24 и 25 февраля проходило в Ангарске. Второе место заняла команда Саянска, на третье место – тяжелоатлеты Ангарска.

Среди юношей золотые медали завоевали ангарчанин Роман Брылёв в весовой категории до 34 кг, Никита Селин из Саянска в весе до 38 кг, Александр Белов из Зимы в весе 42 кг, Кирилл Мальцев из Иркутска в весовой категории 46 кг.

Первое место в весовой категории 50 кг занял зиминский спортсмен Семён Каминский. В весе 56 кг лучшим стал Анатолий Татаринов из Саянска. В категории 62 кг победу одержал также спортсмен из Саянска Виктор Бояринцев. Иркутянин Александр Поляков победил в весовой категории до 69 кг. В категории свыше 69 кг первым стал ангарчанин Алексей Штанько.

Среди девушек золотые медали завоевали в весе до 36 кг Елизавета Любимова из Саянска, в весовой категории до 40 кг Ксения Бурмецкая из Зимы, в весе до 44 кг Анжелика Баринова из Иркутска. В весовой категории до 53 кг победила зиминская спортсменка Анастасия Бурмецкая.

В весовой категории свыше 63 кг первое место заняла зиминская спортсменка Анастасия Снурницина. Она же установила новые рекорды Иркутской области в весовой категории 69 кг среди девушек до 16 лет, показав результат в рывке 51 кг, в толчке 62 кг, в сумме 113 кг.

Всего в первенстве Иркутской области по тяжелой атлетике среди девушек и юношей до 16 лет приняли участие более 70 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Зимы, Саянска, а также Гусиноозерска (республика Бурятия).

Минспорта Иркутской области
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Попытка решить личные проблемы подав ложное заявление в полицию
В Иркутском кадетском корпусе прошли соревнования по Армейскому рукопашному бою
Казино в ритуальном салоне Иркутска
Все новости категории

Спортивные новости
В складчину
Итоги первенства области по тяжелой атлетике среди юниоров
Братья Кузнецовы стали лидерами в турнире по тхэквондо
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ДАЧУ
В КИТОЕ.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел.8-904-155-97-71 __________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________ ________________________

Происшествия
Жертвы гололёда
Служебная собака Байкал помогла раскрыть преступление
Поставили на поток
Все новости категории

Общество
БЕЗ ЗАДОРА
Одного желания
Деятели культуры области получат гранты Президента РФ
Все новости категории


sibcable.com

"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Статей за Март 2017 (9)
Статей за Февраль 2017 (302)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru