Итоги первенства области по тяжелой атлетике среди юниоров

Среди юношей золотые медали завоевали ангарчанин Роман Брылёв в весовой категории до 34 кг, Никита Селин из Саянска в весе до 38 кг, Александр Белов из Зимы в весе 42 кг, Кирилл Мальцев из Иркутска в весовой категории 46 кг.Первое место в весовой категории 50 кг занял зиминский спортсмен Семён Каминский. В весе 56 кг лучшим стал Анатолий Татаринов из Саянска. В категории 62 кг победу одержал также спортсмен из Саянска Виктор Бояринцев. Иркутянин Александр Поляков победил в весовой категории до 69 кг. В категории свыше 69 кг первым стал ангарчанин Алексей Штанько.Среди девушек золотые медали завоевали в весе до 36 кг Елизавета Любимова из Саянска, в весовой категории до 40 кг Ксения Бурмецкая из Зимы, в весе до 44 кг Анжелика Баринова из Иркутска. В весовой категории до 53 кг победила зиминская спортсменка Анастасия Бурмецкая.В весовой категории свыше 63 кг первое место заняла зиминская спортсменка Анастасия Снурницина. Она же установила новые рекорды Иркутской области в весовой категории 69 кг среди девушек до 16 лет, показав результат в рывке 51 кг, в толчке 62 кг, в сумме 113 кг.Всего в первенстве Иркутской области по тяжелой атлетике среди девушек и юношей до 16 лет приняли участие более 70 спортсменов из Иркутска, Ангарска, Зимы, Саянска, а также Гусиноозерска (республика Бурятия).