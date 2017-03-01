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В складчину


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Сегодня, 12:17
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Что делают настоящие мужчины 23 февраля, в День защитника Отечества? Собираются в пойме Китоя на традиционный мотокросс. Такие соревнования ангарчане проводят уже восемь лет.

В складчину
Традиционные соревнования стали просто праздничной тренировкой.
Фото Валерия КРЯЖЕВА


В февральском мотокроссе участие приняли 14 спортсменов от 17 до 57 лет из Ангарска, Усолья-Сибирского и Шелехова. Организаторы соревнований - частный мотоклуб «Азимут» (руководитель Дмитрий КУТУЗОВ) и СТК города Ангарска (Александр САВИН).

Как нашей редакции рассказал Дмитрий Кутузов, они планировали, как в былые годы, провести областные соревнования, но не получилось вовремя заявиться и зарегистрироваться. Однако от традиции не отказались: организовали большую тренировку по мотокроссу. А чтобы победители не остались без наград, организаторы и участники сбросились и купили призы. Было всё, что и полагается в большом спорте: кубки, медали и грамоты.

Трассу длиной 2 км почистили. Но погода выдалась по-настоящему весенней, поэтому заезды были сложными. Все спортсмены благополучно прошли маршрут, травм не случилось...
Ольга КРАСНОВА

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